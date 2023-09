« "Illumina" est un choix inspirant pour 2024, alors que les Canadiens adoptent un optimisme prudent pour l'avenir », mentionne Kristen Gear, conceptrice principale et spécialiste de couleurs, Peinture BeautiTone et produits de marque Home. « Avec "Illumina", les Canadiens peuvent créer un espace qui est à la fois accueillant et relaxant, une combinaison crée en partie en introduisant une touche de rouge dans le jaune. »

Le jaune, souvent associé à la positivité et à la créativité, est la couleur la plus brillante du spectre visible, ce qui en fait un choix de peinture généralement audacieux. Mais les tons discrets de la couleur de l'année 2024 permettent un rendu plus silencieux de la superbe couleur primaire, inspirant un raffinement joyeux qui invite chaleureusement les invités à entrer dans votre maison pour échapper à un monde de distractions et de demandes.

Alors que nous passons à une nouvelle ère de couleurs, « Illumina » ouvre la voie à une nouvelle direction. La couleur représente un changement vers l'avant, au-delà du désir de simplicité et de facilité, et vers l'inspiration et le renouvellement. La pièce maîtresse des tendances de couleurs BeautiTone 2024, « Illumina », est l'une des sept magnifiques teintes de la palette de couleurs de 2024, ainsi que quatre couleurs neutres.

« La palette des tendances de couleurs pour 2024 évoque un sentiment de clarté, infusé d'influences organiques et naturelles », a déclaré Kristen Gear. « Ces teintes sont magnifiquement jumelées à des bleus revigorants, des rouges poétiques et un violet apaisant. »

La couleur de l'année et les palettes des tendances de couleurs de 2024 de BeautiTone sont disponibles en exclusivité dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware du Canada. « Illumina » et d'autres couleurs sont disponibles dans les gammes de peinture Designer, Signature, Pure et PRO de BeautiTone.

Pour en savoir plus sur la couleur « Illumina » ou sur les palettes des tendances de couleurs 2024, visitez votre magasin local ou apprenez-en davantage en visitant le site homehardware.ca/fr/colour-of-the-year.

Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de cette division de Home Hardware Stores Limited se situe à Burford en Ontario. Il s'agit de l'une des usines de fabrication de peinture les plus modernes d'Amérique du Nord. La division distribue une gamme complète de produits de marque privée, y compris les peintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol et de produits nettoyants. BeautiTone est la marque de peinture numéro 1 entièrement canadienne fabriquée au Canada et vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware, partout au pays. BeautiTone comprend les produits Designer, Signature, Pure, Wood-Shield, PRO et les produits spéciaux. Les fabricants BeautiTone produisent des peintures et des produits pour la maison de grande qualité depuis 1980. En fournissant des conseils d'experts et des résultats dignes des créateurs de mode, la marque a permis à Home Hardware de se bâtir une réputation d'expert en peinture au Canada. Pour de plus amples renseignements sur BeautiTone et Home Hardware, visitez le site homehardware.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site homehardware.ca.

