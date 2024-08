MONTRÉAL, le 13 août 2024 /CNW/ - Espace pour la vie vous invite à découvrir la 12e édition de Jardins de lumière du 30 août au 31 octobre prochain. Chaque année, l'événement phare de l'automne permet de (re)découvrir les trois jardins culturels du Jardin botanique sous un angle exceptionnel qui invite à la déambulation et à la rêverie.

Cette année, l'équipe du Jardin botanique a travaillé d'arrache-pied afin de repenser entièrement la mise en lumière du Jardin japonais et offrir La légende des amants papillons au Jardin de Chine dans une version multimédia féérique. L'édition 2024 de Jardins de lumière vous émerveillera par sa poésie délicate, ses rythmes musicaux et ses lanternes multicolores disséminées sur les sentiers du jardin.

Au Jardin japonais - Le raffinement et la sensibilité

Présenté pour la première fois, Yûgen* - Univers japonais est un véritable hommage aux îles et aux montagnes du Japon, qui sont parfois recréées, parfois évoquées. Une projection monumentale utilisant des éléments emblématiques de la culture japonaise, comme les sept herbes d'automne qui symbolisent la beauté éphémère de la saison, les carpes koïs qui représentent la force et la détermination ainsi que la lune des moissons célébrée chaque année. Le résultat est à la fois spectaculaire et raffiné.

*Yûgen signifie une beauté profonde et mystérieuse, presque surnaturelle.

Au Jardin des Premières-Nations - Le rythme de la vie

Au cœur du cercle où se succèdent, dans un mouvement perpétuel, les saisons de la vie, la Lune marque le temps et rythme la vie. Habité par ces grands principes que partagent les peuples autochtones, porté par les mots de la poétesse innue Joséphine Bacon et le chant de Moe Clark, le parcours illuminé du Jardin des Premières-Nations propose un voyage immersif et poétique au cœur du cercle de la vie.

Au Jardin de Chine - La légende des amants papillons revisitée

Au milieu du Lac du Rêve, se posent les deux papillons les plus célèbres au sein de la culture chinoise : Liang Shanbo et Zhu Yingtai, les amants papillons chinois. Cette légende émouvante, une des plus connues de la culture chinoise, prend vie sous nos yeux grâce à une toute nouvelle version multimédia qui comprend des projections, des effets volumétriques, un écran d'eau géant et bien plus. Une expérience poétique et délicate à l'image de l'histoire des deux amants les plus célèbres de Chine.

Tarifs réduits les lundis et mardis

Profitez d'un tarif réduit de 25 % lors de l'achat de billets pour des visites les lundis et mardis du 2 septembre au 8 octobre 2024.

Billets à heure fixe

Le succès ne se démentant pas, la formule de réservation de billet à heure fixe est de retour. Pour profiter pleinement du parcours, vous devrez réserver une heure fixe de visite au moment d'acheter vos billets. Vous pourrez ainsi déambuler librement dans les trois jardins culturels du Jardin botanique. Le billet donne aussi accès au Jardin botanique qui peut être visité à n'importe quelle heure au cours de la même journée.

