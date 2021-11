Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada, remporte le prix PDG de l'année - Grande entreprise

Un leader inspirant qui a la santé mentale à cœur Jacques s'est joint à la Sun Life à titre de président de la Sun Life Canada en 2018. Actuaire de formation, il a auparavant occupé de nombreux postes de direction au Canada, en Europe et aux États-Unis au sein d'une grande firme de conseil. Natif de Shawinigan, il est revenu au pays pour agir comme président de la Sun Life Canada et guider l'organisation dans la réalisation de sa raison d'être : aider les Québécois et les Canadiens à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

Dans le cadre du prix PDG de l'année, Jacques s'est notamment distingué par la stratégie en santé mentale qu'il a implantée dans l'entreprise et par l'importance qu'il accorde à la santé de ses employés. Son engagement se décline de trois façons : la mise en place d'initiatives pour favoriser le mieux-être des employés de la Sun Life, la mobilisation de la communauté d'affaires autour de l'importance de cette cause et un appui à des organismes et événements qui soutiennent la santé mentale.

« Le jury a été très impressionné par les politiques de ressources humaines de la Sun Life. La stratégie de l'entreprise en santé mentale qui a été déployée à l'occasion de la pandémie de COVID-19 est très développée et elle vise à la fois les employés, les élèves et les dirigeants d'entreprise, explique Jean-Paul Gagné, président du jury de sélection. On y trouve huit mesures bien concrètes destinées autant à la prévention des troubles mentaux qu'au processus de réhabilitation des employés. Ceux-ci ont accès à des psychologues, à des coachs personnels et à des conférenciers, ainsi qu'à des services de thérapie et de télémédecine. »

Les employés de la Sun Life encore plus engagés

En 2021, la Sun Life a vu le taux d'engagement de ses employés augmenter de 6 % par rapport à 2019. Cette augmentation est en partie attribuable aux efforts que Jacques et son équipe ont consentis dès le début de la pandémie pour soutenir les employés, ce qui a eu pour effet d'augmenter leur engagement et leur loyauté envers leur employeur.

Dans la foulée de la pandémie de COVID-19, Jacques a établi plusieurs approches dans le but de connaître l'état mental et physique des employés de l'entreprise. De nombreux sondages internes continuent d'être déployés afin de mieux comprendre leur situation. Jacques a instauré des séances d'information intitulées « Demandez-moi n'importe quoi ». Ces séances régulières sont des occasions de parler ouvertement d'enjeux importants tels que la santé mentale, la résilience et l'injustice raciale.

Sous la direction de Jacques, la Sun Life a mis en place des mesures encore plus soutenues pour aider les employés pendant la pandémie, comme doubler le nombre de jours de congé pour contrainte personnelle en le faisant passer de cinq à dix, offrir trois jours de mieux-être, permettre des horaires flexibles, créer un réseau pour aider les parents, et plusieurs autres.

Rendement économique de la Sun Life

Depuis l'arrivée de Jacques à la Sun Life Canada en 2018, la progression des bénéfices de l'entreprise a doublé, surpassant celle des principaux concurrents de l'entreprise, grâce à une croissance forte, équilibrée et durable de toutes ses activités canadiennes.

« Jacques est un leader déterminé qui n'hésite pas à prendre des décisions audacieuses, souligne Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Jacques a accéléré nos investissements dans les soins de santé virtuels, les solutions numériques et les nouveaux outils pour les conseillers. Il s'est également fait le champion de la santé mentale tout en continuant d'aider les Canadiens à vivre une vie plus saine. Son leadership reflète l'importance que nous accordons à nos Clients, à nos collectivités et à nos collègues. »

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 390 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com .

L'engagement de la Sun Life dans les collectivités

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité. Elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins). La santé mentale étant également une priorité importante, la Sun Life soutient des organisations et des programmes axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

Elle forme aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Les employés et les conseillers de la Sun Life sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

