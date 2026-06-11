Jacques Goulet nommé président du conseil d'administration de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal (FICM) est heureuse d'annoncer la nomination de Jacques Goulet à titre de président de son conseil d'administration.

Vice-président général et premier directeur de la gestion des risques à la Sun Life, Jacques Goulet est un leader reconnu dont l'engagement envers la santé, la prévention et la philanthropie s'est illustré tant au Québec qu'à l'international. Membre du conseil d'administration de la Fondation depuis 2019, il a notamment contribué au rayonnement de la Clinique de prévention et de rémission du diabète Sun Life de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

Cette nomination s'inscrit dans la continuité du travail réalisé par Daniel Lamarre, qui quitte la présidence du conseil d'administration après plusieurs années d'engagement exemplaire et qui poursuivra son implication à titre d'administrateur.

« Au cours des dernières années, j'ai eu le privilège de constater de près la profondeur de l'engagement de Jacques envers notre mission. Son leadership, sa rigueur et sa capacité à mobiliser autour d'objectifs ambitieux en font la personne toute désignée pour présider le conseil d'administration. Je lui transmets cette responsabilité avec une grande confiance et je suis convaincu que la Fondation poursuivra son remarquable élan sous sa gouverne. »

- Daniel Lamarre, président sortant du conseil d'administration

« Jacques est un leader rassembleur dont la vision, l'intégrité et l'engagement envers la santé des communautés sont largement reconnus. Sa connaissance de la Fondation, son attachement à notre mission et sa volonté de faire avancer les grands enjeux de santé cardiovasculaire seront des atouts précieux pour les années à venir. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur son leadership pour poursuivre notre croissance et maximiser notre impact. »

- Karl Blackburn, président-directeur général, Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

« Je suis honoré de la confiance qui m'est accordée et profondément motivé à poursuivre le travail amorcé par Daniel Lamarre et l'ensemble du conseil d'administration. Les maladies cardiovasculaires demeurent l'un des plus grands défis de santé de notre époque. La Fondation joue un rôle essentiel pour accélérer la recherche, soutenir l'innovation et promouvoir la prévention. Je suis fier de contribuer à cette mission et de mobiliser notre communauté afin d'amplifier son impact au bénéfice de toutes les générations. »

- Jacques Goulet, président du conseil d'administration, Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation a recueilli plus de 450 millions $ en dons. Ses donateurs ont permis d'importantes découvertes et un soutien aux spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.

SOURCE Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

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