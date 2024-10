Le lancement canadien des FNB JEPI et JEPQ offre des possibilités de placement aux investisseurs

TORONTO, le 1er oct. 2024 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM)*, un chef de file mondial de la gestion d'actifs qui compte 3 300 milliards de dollars américains1 en actifs sous gestion à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle étoffait ses activités au Canada avec le lancement de deux FNB à gestion active pour les investisseurs canadiens. À compter du 1er octobre 2024, les Canadiens pourront investir dans le FNB actif d'actions américaines de revenu à prime JPMorgan (TSX: JEPI) et le FNB actif d'actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan (TSX: JEPQ), cotés à la Bourse de Toronto. Ce lancement permet à JPMAM de progresser vers son objectif qui consiste à accroître sa présence au Canada, et il procure aux Canadiens un plus grand accès à des stratégies de placement mondiales, en plus de leur donner l'occasion de tirer parti des possibilités offertes dans le domaine de la gestion de patrimoine par l'entremise de conseillers financiers.

« L'introduction des FNB de J.P. Morgan au Canada constitue un progrès important dans notre stratégie pour le marché canadien, ces possibilités de placement représentant la première d'une vaste gamme de solutions de FNB à gestion active que nous prévoyons mettre en place au fil du temps, a déclaré Travis Hughes, responsable du Canada pour J.P. Morgan Asset Management. En tant que foyer du premier FNB, le Canada constitue un marché idéal pour ces possibilités de placement. L'admission en bourse des FNB JEPI et JEPQ est une étape importante pour JPMAM, car elle met en lumière le succès de l'entreprise en tant que gestionnaire actif, mais aussi l'étendue et la profondeur de ses produits mondiaux. »

Reflétant la stratégie de JPMAM, les deux FNB offrent un potentiel d'appréciation du capital en mettant l'accent sur les actions et ils donnent aux investisseurs canadiens la possibilité d'accéder à une source de revenu stable, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs qui se concentrent sur la recherche de revenus. Ces FNB offrent une large position dans les actions américaines, à savoir celles qui sont incluses dans le S&P 500 pour le FNB JEPI et celles que comprend l'indice Nasdaq-100 pour le FNB JEPQ. Grâce à l'équipe de placement expérimentée de J.P. Morgan, les investisseurs bénéficient de l'expertise en placement, de l'approche stratégique, de la flexibilité et de la souplesse offertes par une gestion active des produits FNB.

« En tant que chef de file mondial en matière de gestion active, nous sommes ravis d'apporter nos capacités de gestion active de premier plan au Canada dans le domaine des FNB, et ce n'est que le début. Nous sommes au service d'institutions au Canada depuis 41 ans, et ce lancement marque une étape importante nous permettant d'offrir à un large éventail d'investisseurs canadiens les nombreux avantages des FNB, car nous visons à mettre à la disposition de nos clients des capacités de placement de la plus haute qualité », a déclaré George Gatch, chef de la direction de J.P. Morgan Asset Management.

JPMAM a lancé son premier FNB aux États-Unis en 2014, et en Europe et en Asie en 2018. Au cours de la dernière décennie, la plateforme mondiale des FNB de JPMAM s'est développée. Aujourd'hui, JPMAM est le 2e plus important fournisseur de FNB à gestion active en ce qui a trait aux actifs sous gestion2, avec près de 190 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 100 FNB dans différentes catégories d'actifs.

Hamilton Reiner, gestionnaire de portefeuille et responsable des instruments dérivés sur actions américaines chez J.P. Morgan Asset Management, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes particulièrement fiers du succès des stratégies employées pour les FNB JEPI et JEPQ dans d'autres marchés. Ces stratégies sont conçues pour offrir des revenus attrayants et une saine gestion des risques grâce à une combinaison de placements en actions de haute qualité et de stratégies d'options sophistiquées. Dans le contexte actuel du marché, où la génération de revenus et la gestion de la volatilité sont primordiales, les FNB JEPI et JEPQ offrent une approche convaincante pour atteindre ces objectifs tout en continuant à participer au potentiel de croissance des marchés boursiers. »

À propos des FNB JEPI et JEPQ :

Les FNB JEPI et JEPQ sont conçus pour fournir une approche équilibrée en matière de génération de revenus et de pondération en actions, ce qui rend ces FNB adaptés aux investisseurs à la recherche de solutions combinant les revenus, la gestion des risques et le potentiel de croissance.

Les FNB JEPI et JEPQ visent à générer une part significative des rendements associés respectivement à l'indice S&P 500 et à l'indice Nasdaq-100, mais avec moins de volatilité.

à l'indice Nasdaq-100, mais avec moins de volatilité. Pour générer un revenu, ces FNB emploient une stratégie d'options qui consiste à vendre des options d'achat sur indice hors du cours. Les primes provenant de la vente de ces options d'achat fournissent une source supplémentaire de revenu, en combinaison avec les dividendes du portefeuille d'actions sous-jacent. De plus, la stratégie d'option d'achat couverte peut offrir une certaine protection à la baisse, car les primes perçues peuvent compenser les pertes potentielles au titre des actions sous-jacentes.

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, qui compte des actifs sous gestion de 3 300 milliards de dollars américains (en date du 30 juin 2024), est un chef de file mondial de la gestion de placements. J.P. Morgan Asset Management compte parmi ses clients des institutions, des investisseurs particuliers et des particuliers fortunés dans tous les grands marchés du monde. J.P. Morgan Asset Management propose une gestion globale des placements en actions, en titres à revenu fixe, en immobilier, en fonds de couverture, en capital-investissement et en liquidités. Pour en savoir plus : www.jpmorganassetmanagement.com.

* Entité juridique au Canada : Gestion d'actif JPMorgan (Canada) Inc. 1 Source : J.P. Morgan Asset Management, au 30 juin 2024. 2 Source : Données selon Bloomberg, FactSet et J.P. Morgan Asset Management, au 1er août 2024

Les commissions, les commissions de suivi et les frais de gestion pourraient être associés aux placements dans les FNB. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant la stratégie de marché de JPMAM pour le Canada. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant des événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs économiques et de marché généraux. Bien que JPMAM estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futur et, par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à de tels énoncés en raison de l'incertitude qui les caractérise. JPMAM ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de toute autre manière toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui affectent ces renseignements, sauf si la loi l'exige.

Le présent communiqué de presse est publié au par Canada Gestion d'actif JPMorgan (Canada) Inc. qui est un gestionnaire de portefeuille inscrit et un courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens, à l'exception du Yukon, et qui est aussi inscrit comme gestionnaire de fonds de placement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100® et NDX® sont des marques de commerce déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec les membres de son groupe, sont désignées comme les « sociétés ») que Gestion d'actif JPMorgan (Canada) Inc. et J.P. Morgan Investment Management Inc. sont autorisés à utiliser aux termes d'une licence. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et la pertinence du FNB actif d'actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan. Ce FNB n'est pas émis, garanti, vendu ou promu par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE CE FNB.

