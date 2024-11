Le partenariat avec iCapital permet un accès élargi aux offres de marchés privés pour les investisseurs canadiens accrédités.

TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM)*, un chef de file mondial de la gestion d'actifs qui compte 240 milliards de dollars américains1 en actifs non traditionnels sous gestion à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle donnait accès à la stratégie des marchés privés, J.P. Morgan Private Markets Strategy («Stratégie»), aux investisseurs canadiens accrédités dans le cadre d'un partenariat avec iCapital Network Canada Ltd. (« iCapital Canada », avec ses sociétés affiliées, « iCapital »). Il s'agit de la première stratégie de J.P. Morgan accessible aux conseillers canadiens sur le marché. Elle permettra aux investisseurs canadiens accrédités d'accéder à la Stratégie par l'intermédiaire du fonds iCapital PEG Evergreen Private Equity CAD Fund. Le fonds iCapital - PEG Evergreen Private Equity CAD Fund (« Fond »), qui investit dans le fonds J.P. Morgan Private Markets Fund (« JPMF »), une société de gestion d'investissements non diversifiée et à capital fixe enregistrée en vertu de l'Investment Company Act des États-Unis de 1940, sera géré par iCapital Canada, un gestionnaire de placements canadien et une société affiliée du groupe de sociétés iCapital (« iCapital »), la plateforme de technologie financière mondiale qui facilite l'accès aux placements non traditionnels pour l'industrie de la gestion de patrimoine.

L'objectif d'investissement de JPMF est conçu pour chercher à fournir une appréciation du capital à long terme. Pour atteindre l'objectif d'investissement de JPMF, celui-ci investit principalement dans un portefeuille géré activement d'investissements en capital-investissement et d'autres actifs privés. La stratégie permet aux investisseurs d'avoir accès aux décennies d'expérience en matière de placements du groupe de capital-investissement, Private Equity Group (« PEG »), de JPMAM, soit une équipe chevronnée dont les membres travaillent ensemble depuis 24 ans. Le groupe PEG compte 31 milliards de dollars d'actifs sous gestion2 à l'échelle mondiale. La stratégie JPMF associe l'expertise approfondie de JPMAM à l'égard des marchés privés à ses longs antécédents de réussite dans la gestion de fonds communs de placement, de comptes gérés séparément et de fonds négociés en bourse (FNB) pour les conseillers financiers.

« Le lancement de la stratégie des marchés privés de J.P. Morgan dans le cadre de notre partenariat avec iCapital Canada est une avancée importante de notre stratégie relative aux marchés privés au Canada », a déclaré Travis Hughes, responsable du Canada pour JPMAM. « J.P. Morgan Asset Management s'efforce de démocratiser l'accès aux placements non traditionnels pour les investisseurs privés. Nous constatons une forte demande pour des options qui vont au-delà des marchés publics et pour l'introduction de placements non traditionnels dans les portefeuilles des investisseurs accrédités au Canada. Notre partenariat avec iCapital Canada vise à simplifier l'accès aux occasions de placement sur les marchés privés pour les conseillers et leurs clients dans l'ensemble du pays. »

Ashmi Mehrotra, gestionnaire de portefeuille pour la stratégie JPMF, a déclaré ce qui suit : « Grâce à notre processus de diligence raisonnable approfondi, nous repérons les gestionnaires les plus performants dans le marché des petites et moyennes entreprises. Les rachats de petites et moyennes entreprises représentent une grande partie du marché global du capital-investissement, avec des prix d'entrée moyens et des ratios de levier plus faibles, et des occasions évidentes de création de valeur. Nous pensons que ces dynamiques peuvent se traduire par des rendements accrus à long terme pour les investisseurs qui sont outillés pour tirer parti du rendement supérieur potentiel qu'offrent les rachats de petites et moyennes entreprises. »

Le partenariat au Canada s'appuie sur une collaboration de longue date entre JPMAM et iCapital, la plateforme de technologie financière mondiale qui stimule le marché international des placements non traditionnels pour le secteur de la gestion de patrimoine. J.P. Morgan est devenu un investisseur stratégique d'iCapital en 2018 et les deux sociétés ont tiré parti de leur partenariat pour élargir l'accès aux occasions sur le marché privé dans plusieurs régions au cours des cinq dernières années, y compris en Asie-Pacifique (APAC) plus tôt en 2024.

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Global Alternatives est la branche spécialisée dans les placements non traditionnels de JPMAM. Avec plus de 60 ans d'expérience en tant que gestionnaire de placements non traditionnels, un total de 240 milliards de dollars américains en actifs sous gestion et plus de 800 professionnels (en date du 31 mars 2023), J.P. Morgan propose des stratégies pour l'ensemble de la gamme des placements non traditionnels, notamment l'immobilier, le capital-investissement, les titres de créance privés, les fonds de couverture, les infrastructures, le transport, le bois d'œuvre et les placements non traditionnels liquides. À partir de bureaux situés en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique, nos équipes indépendantes de placements non traditionnels associent des connaissances spécialisées et une approche unique à portée mondiale, aux vastes ressources et à la puissante infrastructure de J.P. Morgan afin d'aider à atteindre les objectifs précis de chaque client.

JPMAM, qui compte des actifs sous gestion de 3,3 billions de dollars américains (en date du 30 juin 2024), est un chef de file mondial de la gestion de placements. JPMAM compte parmi ses clients des institutions, des investisseurs particuliers et des personnes à valeur nette élevée dans tous les grands marchés du monde. JPMAM propose une gestion globale des placements en actions, en titres à revenu fixe, en immobilier, en fonds de couverture, en capital-investissement et en liquidités. Pour en savoir plus, visitez: www.jpmorganassetmanagement.com. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses sociétés affiliées à travers le monde.

Avis de non-responsabilité

À L'USAGE EXCLUSIF DES MÉDIAS. NE PAS DISTRIBUER AU PUBLIC.



* Entité juridique au Canada : JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

1 J.P. Morgan Asset Management, en date du 31 mars 2024. Les chiffres relatifs aux actifs sous gestion sont représentatifs des actifs gérés par le groupe J.P. Morgan Global Alternatives et comprennent certains actifs sous gestion gérés par d'autres équipes de placement de J.P. Morgan Asset Management.

2 Analyse du groupe de capital-investissement de J.P. Morgan, actifs sous gestion du groupe PEG en date du 31 décembre 2023.

Participation partielle de JPM dans iCapital

Le promoteur, le partenaire général, le gestionnaire de placements (ou l'équivalent) du fonds JPMorgan Private Markets Strategy ou les membres de son groupe (le « Promoteur ») détiennent une part minoritaire des actions en circulation d'Institutional Capital Network, Inc. (« la Société mère d'iCapital »), une société du Delaware, qui détient en propriété exclusive iCapital Network Canada Ltd (le « Gestionnaire »). Le Promoteur occupe également un poste au sein du conseil d'administration ainsi qu'un poste d'observateur au sein du conseil d'administration d'iCapital, Inc. Le Gestionnaire pourrait être en conflit d'intérêts en raison de l'existence d'une telle propriété du Promoteur dans sa société mère, un conflit qui peut comprendre, mais sans s'y limiter : i) la création d'un incitatif potentiel pour la Société mère d'iCapital à favoriser les intérêts du Promoteur au détriment des intérêts des investisseurs d'iCapital dans le fonds en cas de conflit d'intérêts ou; ii) la Société mère d'iCapital pourrait être plus favorable à la création de fonds d'accès pour investir dans des fonds gérés ou conseillés par des membres du groupe du Promoteur au lieu de fonds gérés ou conseillés par d'autres gestionnaires de fonds, et la relation existante pourrait augmenter la probabilité que de telles ententes relatives au fonds d'accès soient acceptées ou approuvées par le Promoteur et la Société mère d'iCapital.

Risques liés aux stratégies de capital-investissement : La stratégie comprendra une exposition à des sociétés fermées dont les résultats d'exploitation au cours d'une période donnée seront difficiles à prévoir. Ces placements présentent un niveau de risque élevé sur le plan commercial et financier qui peut entraîner des pertes substantielles. Risques liés au capital-investissement : Les opérations de capital-investissement peuvent donner lieu à de nouvelles entreprises qui sont assujetties à une volatilité extrême, qui ont besoin de temps pour arriver à maturité et qui peuvent nécessiter des capitaux supplémentaires. De plus, ces sociétés ont souvent recours à des emprunts de capitaux importants, ce qui peut augmenter le potentiel de profit, mais aussi le risque de perte. Les sociétés à levier financier peuvent être soumises à des clauses restrictives en matière de finances et d'exploitation. Le levier financier peut compromettre la capacité de ces sociétés à financer leurs activités futures et leurs besoins en capitaux. De plus, leur souplesse en vue de répondre à l'évolution des conditions économiques et commerciales et aux occasions d'affaires peut être limitée. Les revenus et les actifs nets d'une société à levier financier auront tendance à augmenter ou à diminuer à un rythme plus élevé que si elles n'avaient pas eu recours à l'emprunt. Bien que ces placements puissent offrir la possibilité de réaliser des gains importants, ces rachats et ces placements axés sur la croissance présentent un niveau de risque élevé sur le plan commercial et financier pouvant entraîner des pertes substantielles, ces risques étant généralement plus importants que les risques liés aux placements dans des sociétés ouvertes qui ne présentent pas un effet de levier aussi important. Risques liés au capital de risque : Les placements en capital de risque concernent des sociétés fermées qui présentent un historique d'exploitation limité et qui tentent de développer ou de commercialiser des technologies non éprouvées ou de mettre en œuvre des plans d'affaires novateurs, ou qui ne sont pas suffisamment établies pour être financièrement autonomes ou s'introduire en bourse. Bien que ces placements puissent offrir la possibilité de réaliser des gains importants, ils présentent un niveau de risque élevé sur le plan commercial et financier qui peut entraîner des pertes substantielles, ces risques étant généralement plus importants que les risques liés aux placements dans des sociétés ouvertes ou fermées qui peuvent se trouver à un stade de développement plus avancé.

Risques liés aux placements dans des sociétés fermées : Les sociétés fermées ne sont généralement pas soumises aux obligations d'information de la U.S. Securities and Exchange Commission. Elles n'ont pas l'obligation de se conformer aux principes comptables généralement reconnus ni de maintenir des contrôles internes à l'égard de l'information financière efficaces. Par conséquent, le conseiller du JPMF peut ne pas disposer de renseignements exacts ou opportuns sur les activités, la situation financière et les résultats d'exploitation des sociétés fermées visées par JPMF.

Il existe un risque qu'un placement soit effectué dans le cadre de JPMF en fonction de renseignements incomplets ou inexacts, ce qui peut avoir un effet néfaste sur le rendement des placements visés par JPMF. Les sociétés fermées visées par JPMF disposent de ressources financières limitées, d'un historique d'exploitation plus court, d'un risque plus élevé de concentration des actifs, des gammes de produits limitées et des parts de marché plus faibles que les grandes entreprises, ce qui tend à rendre ces sociétés fermées plus vulnérables aux actions de leurs concurrents et aux conditions du marché, ainsi qu'aux ralentissements économiques en général. Ces sociétés ont généralement des résultats d'exploitation moins prévisibles. Elles peuvent parfois faire l'objet de litiges, être engagées dans des affaires en évolution constante avec des produits soumis à un risque important de désuétude et avoir besoin de capitaux supplémentaires importants pour soutenir leurs activités, financer leur expansion ou maintenir leur position concurrentielle. Ces sociétés peuvent également avoir des difficultés à accéder aux marchés financiers pour répondre à leurs besoins futurs, ce qui peut limiter leur capacité à prendre de l'expansion ou à rembourser leurs dettes à l'échéance. En règle générale, les placements dans des sociétés fermées portent sur des titres assujettis à des restrictions qui ne sont pas négociés sur les marchés publics et qui sont soumis à des périodes de détention importantes, de sorte que JPMF pourrait ne pas permettre la revente de certains de ces titres pendant de longues périodes, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs années. Rien ne garantit que la la stratégie ou le JPMF permettra de tirer de la valeur des placements dans les sociétés fermées en temps opportun.

JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. est un gestionnaire de portefeuille inscrit et un courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens, à l'exception du Yukon, et qui est aussi inscrit comme gestionnaire de fonds de placement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les références à JPMF et les autres informations concernant JPMF et la Stratégie ne constituent pas une offre de parts du JPMF, mais sont fournies pour donner des informations importantes relatives à un investissement dans le Fonds.

Cette communication ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis, et toute offre publique de titres aux États-Unis sera faite au moyen d'un prospectus qui pourra être obtenu auprès de l'émetteur et contiendra des informations détaillées sur le Fonds et sa gestion, ainsi que des états financiers. Le Fonds est offert uniquement aux investisseurs accrédités canadiens potentiels qui ne sont pas des « U.S. Persons » tel que ce terme est défini dans le Règlement S en vertu du U.S. Securities Act de 1933.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant d'être visée aux termes des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

