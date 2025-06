J.P. Morgan Asset Management élargit son offre de FNB au Canada avec une nouvelle stratégie de base

TORONTO, le 16 juin 2025 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management Canada (JPMAM)* a annoncé le lancement du FNB actif JPMorgan US Core (TSX: JCOR), élargissant ainsi sa gamme de fonds négociés en bourse (FNB) gérés activement disponibles pour les investisseurs canadiens. JCOR a clôturé son offre initiale d'unités et est maintenant listé sur la Bourse de Toronto.

"Le marché canadien continue de demander des solutions d'investissement sophistiquées pour naviguer dans des dynamiques de marché changeantes ", a déclaré Travis Hughes, responsable du Canada chez J.P. Morgan Asset Management. " JCOR reflète notre engagement à offrir une gestion active de classe mondiale en apportant aux investisseurs canadiens une stratégie de base éprouvée, soutenue par l'une des équipes d'investissement les plus expérimentées de l'industrie."

JCOR est construit sur la force de la plateforme d'actions mondiales de J.P. Morgan Asset Management, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars américains d'actifs et est appuyée par l'une des équipes de recherche fondamentale les plus importantes et expérimentées de l'industrie. La stratégie repose sur une approche collaborative qui intègre les perspectives de 18 analystes de recherche dédiés, chacun ayant en moyenne plus de 20 ans d'expérience. Cette vaste réserve de talents et ce processus d'investissement établi depuis longtemps témoignent de l'engagement de la firme à fournir des résultats constants et durables grâce à une gestion active.

"Avec le lancement de JCOR, les investisseurs canadiens peuvent désormais accéder à une stratégie de base en actions américaines à forte conviction et agnostique en matière de style, qui capture le meilleur des styles de croissance et de valeur ", a déclaré Jay Rana, chef de l'activité de conseil canadien chez J.P. Morgan Asset Management. "Cette stratégie repose sur un processus éprouvé et offre une solution puissante aux investisseurs souhaitant naviguer avec confiance dans des marchés en évolution."

JCOR est conçu pour servir de position centrale au sein d'un portefeuille diversifié, offrant aux investisseurs une approche sans style qui combine le meilleur de l'investissement en croissance et en valeur. La stratégie met l'accent sur la sélection d'actions à forte conviction, fondée sur une recherche fondamentale approfondie et soutenue par l'une des équipes d'investissement les plus importantes et expérimentées de l'industrie. Avec ce dernier lancement, JPMAM continue d'élargir sa gamme de FNB canadiens avec des solutions gérées activement conçues pour naviguer dans des conditions de marché en constante évolution.

Cette dernière offre s'appuie sur le lancement en octobre 2024 de JPMAM sur le marché canadien des FNB avec le FNB actif JPMorgan US Equity Premium Income (TSX : JEPI) et le FNB actif JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (TSX : JEPQ). En mars 2025, la firme a élargi sa gamme avec le FNB actif JPMorgan US Value (TSX : JAVA) et le FNB actif JPMorgan US Growth (TSX : JGRO), offrant aux investisseurs un accès à des stratégies distinctes de valeur et de croissance. Chaque FNB reflète l'engagement et la dédication de la firme à offrir aux investisseurs canadiens des solutions orientées vers les résultats, soutenues par une expertise de niveau institutionnel.

Avec plus de 40 ans d'expérience au service des investisseurs canadiens, J.P. Morgan Asset Management continue de renforcer sa présence dans le pays. Des lancements de produits supplémentaires et des recrutements stratégiques sont prévus dans les mois à venir.

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, avec des actifs sous gestion de 3,7 billions de dollars américains (au 31 mars 2025), est un leader mondial de la gestion d'investissement. Les clients de J.P. Morgan Asset Management incluent des institutions, des investisseurs particuliers et des personnes fortunées dans tous les principaux marchés du monde. La firme offre des capacités d'investissement mondiales dans les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les fonds spéculatifs, le capital-investissement et la liquidité.

Divulgations

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux investissements dans les FNB. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la stratégie de marché canadienne de JPMAM. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant les événements futurs. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner des résultats ou des événements réels différents de manière significative des attentes actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs économiques et de marché généraux. Bien que JPMAM estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations ne garantissent pas les performances futures. Les lecteurs sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives en raison de leur incertitude inhérente. JPMAM ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement une déclaration prospective, sauf si la loi l'exige.

Ce communiqué de presse est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., qui est enregistré en tant que gestionnaire de portefeuille et négociant sur le marché dispensé dans toutes les provinces et territoires canadiens, sauf le Yukon, et en tant que gestionnaire de fonds d'investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

J.P. Morgan Asset Management est la marque de l'activité de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses affiliés dans le monde entier.

SOURCE J.P. Morgan Asset Management Canada

Entité juridique au Canada: JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Cléa Bourgeois, Edelman, [email protected], (514) 895-6193