Le lancement canadien des FNB JAVA et JGRO offre de nouvelles opportunités de valeur et de croissance pour les investisseurs

TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM)* a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses offres de FNB au Canada avec l'inscription du FNB actif de valeur américain JPMorgan (TSX: JAVA) et du FNB actif de croissance américain JPMorgan (TSX: JGRO) à la Bourse de Toronto. En tant que gestionnaire d'actifs mondial de premier plan avec plus de 40 ans d'expérience au service des investisseurs canadiens, JPMAM s'engage à offrir aux Canadiens un accès accru aux stratégies d'investissement mondiales grâce à une gamme diversifiée de produits.

"Le marché canadien continue de voir une forte demande de produits d'investissement plus sophistiqués qui ont le potentiel de fournir des rendements et de tirer parti d'un monde en évolution rapide ", a déclaré Travis Hughes, responsable du Canada chez J.P. Morgan Asset Management. "En tant qu'entreprise ayant une histoire de longue date de service à nos clients au Canada, nous sommes fiers de répondre à cette demande en offrant aux investisseurs un accès à des stratégies d'actions de valeur et de croissance grâce à ces deux nouveaux FNB gérés activement."

Ces produits sont conçus pour offrir une appréciation du capital à long terme aux investisseurs. JAVA vise à identifier des entreprises de qualité à des valorisations attrayantes à travers un portefeuille de grandes capitalisations axées sur la valeur, tandis que JGRO cherche à identifier des opportunités de croissance sous-évaluées, ancrées dans les grandes capitalisations avec une certaine flexibilité pour investir dans tout le spectre des capitalisations boursières. Chaque FNB représente une stratégie d'investissement différente et ensemble, ils offrent aux investisseurs l'opportunité de diversifier leur portefeuille.

"Alors que les investisseurs se tournent vers l'avenir, ils sont encouragés à adopter une approche plus globale qui prend en compte l'ensemble des opportunités au sein d'un univers diversifié d'entreprises. Grâce à JAVA et JGRO, les investisseurs peuvent accéder à des opportunités dans les segments de croissance et de valeur, JAVA se concentrant sur des secteurs comme la finance, la santé et l'industrie, et JGRO capitalisant sur la croissance dans des secteurs comme la technologie, les services de communication et la consommation discrétionnaire. En ne limitant pas les investissements à une seule catégorie d'actions, les investisseurs peuvent positionner leurs portefeuilles pour se protéger contre la volatilité du marché tout en bénéficiant du potentiel de segments en forte croissance", a déclaré Jay Rana, Chef du secteur des conseillers canadiens chez J.P. Morgan Asset Management.

À l'échelle mondiale, JPMAM est actuellement le 2e plus grand fournisseur de FNB actifs par actifs sous gestion avec plus de 230 milliards de dollars en actifs de FNB et plus de 100 FNB dans différentes classes d'actifs1. Depuis le lancement de ses deux FNB phares canadiens, JEPI et JEPQ, en octobre 2024, JPMAM s'engage à maximiser les opportunités de marché significatives au Canada et continue d'élargir son équipe et ses offres pour répondre à la demande des clients.

"Le marché des FNB au Canada est à un moment crucial, avec une demande croissante pour des solutions gérées activement qui offrent aux investisseurs une plus grande flexibilité et un potentiel de surperformance », a déclaré Jay Rana. « Les FNB axés sur la valeur et la croissance offrent aux investisseurs la possibilité d'adapter leur approche à différentes conditions de marché tout en bénéficiant de l'expertise de la gestion active."

Chacun des JAVA et JGRO a clôturé son offre initiale d'unités. À partir du 25 mars 2025, les Canadiens et les conseillers peuvent investir dans JAVA et JGRO via la Bourse de Toronto.

À propos de JAVA

Stratégie d'investissement gérée activement qui vise à offrir un portefeuille d'actions de valeur à style pur.

Utilise une approche fondamentale ascendante pour identifier des entreprises de qualité à des valorisations attrayantes.

Équipe de gestion de portefeuille expérimentée avec en moyenne 30 ans d'expérience dans l'industrie, soutenue par une équipe dédiée à la valeur moyennant 24 ans d'expérience dans l'industrie.

À propos de JGRO

Un FNB géré activement, JGRO est une solution de croissance des grandes capitalisations à style pur qui tire parti du meilleur de la plateforme de croissance de J.P. Morgan.

Utilise une approche fondamentale ascendante pour identifier des opportunités de croissance sous-évaluées, et est ancrée dans les grandes capitalisations avec une certaine flexibilité au niveau de la capitalisation boursière.

Équipe de gestion de portefeuille expérimentée moyennant 29 ans d'expérience dans l'industrie, soutenue par une équipe dédiée à la croissance avec en moyenne 19 ans d'expérience dans l'industrie.

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, avec des actifs sous gestion de 3,6 billions de dollars américains (au 31 décembre 2024), est un leader mondial de la gestion d'investissements. Les clients de J.P. Morgan Asset Management incluent des institutions, des investisseurs particuliers et des personnes fortunées dans tous les marchés principaux du monde. J.P. Morgan Asset Management offre une gestion d'investissement mondiale dans les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les fonds spéculatifs, le capital-investissement et la liquidité.

Entité légale au Canada : JPMorgan Asset Management ( Canada ) Inc.

1Source : J.P. Morgan Asset Management, Bloomberg et Factset au 13 mars 2025.

Divulgations

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux investissements en FNB. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la stratégie de marché de JPMAM au Canada. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant les événements futurs. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner des résultats ou des événements réels différents de manière significative des attentes actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs économiques et de marché généraux. Bien que JPMAM estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations en raison de l'incertitude inhérente qu'elles contiennent. JPMAM ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser autrement toute déclaration ou information prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui affectent cette information, sauf si la loi l'exige. Ce communiqué de presse est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., qui est un gestionnaire de portefeuille enregistré et un courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et territoires canadiens sauf le Yukon et est également enregistré en tant que gestionnaire de fonds d'investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

J.P. Morgan Asset Management est la marque de l'activité de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses filiales dans le monde entier.

SOURCE J.P. Morgan Asset Management Canada

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Monika Balbinot, Edelman Smithfield, [email protected], (416) 333-4544