Itinérance visible dans le Quartier latin de Montréal - Le gouvernement du Québec investit plus de 190 000 $ à BAnQ et à l'UQAM

MONTRÉAL, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir deux projets qui verront le jour dans le Quartier latin de Montréal. Grâce à l'attribution d'une aide financière de 139 277 $ à BAnQ et de 51 045 $ à l'UQAM, de nouveaux services seront disponibles pour venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment les personnes itinérantes.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière accordée à BAnQ lui permettra d'intégrer à la Grande Bibliothèque les services d'un intervenant psychosocial affilié à une organisation externe pendant une année. Par sa présence sur place, cette personne sera en mesure d'offrir un accompagnement et une prise en charge des usagers en situation de vulnérabilité sociale. De plus, dans le cadre de ce projet pilote, l'intervenant soutiendra et outillera les membres du personnel de BAnQ.

De son côté, la Halte-Chaleur à l'UQAM, initiative menée en partenariat avec la Société de développement social, sera en service tout au long de l'hiver 2023-2024. Le projet consiste à accueillir au pavillon J.-A.-De Sève, durant les nuits de grands froids, les personnes en situation de vulnérabilité afin de leur offrir un lieu chaud et sécuritaire. Trois intervenants psychosociaux de la Société de développement social seront sur place pour soutenir les personnes qui s'y rendront.

Citations :

« BAnQ et l'UQAM sont des institutions très engagées dans le Quartier latin, ce quartier montréalais caractérisé par sa grande diversité sociale. L'action d'un intervenant social à la Grande Bibliothèque permettra d'ajouter une nouvelle aide concrète à des personnes en situation de précarité. Et grâce à la Halte-Chaleur de l'UQAM, ces personnes auront un endroit sécuritaire où se réfugier les nuits de grands froids cet hiver. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« La mobilisation d'institutions phares du Quartier latin est nécessaire pour assurer une meilleure cohabitation avec les personnes en situation d'itinérance. Les projets de l'UQAM et de la BAnQ apporteront du soutien aux personnes les plus vulnérables dans ce secteur central de la métropole. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous souhaitons que chacun des édifices de BAnQ, particulièrement la Grande Bibliothèque, soit un havre pour tous les Québécois et Québécoises, peu importe leur situation. Je remercie le gouvernement du Québec d'en reconnaitre l'importance et de nous soutenir, nous et l'UQAM, dans notre volonté commune de mettre en place des pratiques d'inclusion innovantes au cœur du Quartier latin. »

Marie Grégoire, Présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

« Ancrée dans le Quartier latin, l'UQAM ne se contente pas d'observer son environnement. Elle agit sur lui et met en place des solutions à des problématiques humaines. L'initiative de Halte-Chaleur en témoigne. Je me réjouis de l'appui gouvernemental à ce projet et à celui de BAnQ. La mobilisation de l'UQAM s'incarnera aussi par l'entrée en fonction en janvier de la vice-rectrice associée à la Relance du Quartier latin, la professeure Priscilla Ananian. »

Stéphane Pallage, recteur de l'Université du Québec à Montréal

Faits saillants :

Le soutien financier de 139 277 $ accordé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour le projet-pilote d'intervenant et d'intervenante de milieu au sein de la Grande Bibliothèque provient du Fonds québécois d'initiatives sociales du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Le soutien financier de 51 045 $ accordé pour le projet-pilote de Halte-Chaleur à l'UQAM provient du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

