ITHQ : une entente qui reconnait enfin le vrai statut des profs

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale mardi soir, c'est à 84 % que les membres du Syndicat des enseignantes et enseignants de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec-CSN (SEEITHQ-CSN) ont accepté l'entente de principe conclue avec l'employeur la semaine dernière.

« Nous sommes particulièrement fiers des gains importants réalisés par nos membres dans le cadre de cette convention collective d'une durée de cinq ans. La reconnaissance de notre statut de profs était au cœur de notre bataille. C'est pour ça qu'on a joint la CSN en 2019. Grâce à notre mobilisation massive, les avancées sont substantielles », se réjouit Éric Guay, président du SEEITHQ-CSN.

Les membres obtiennent ainsi un allégement de leur charge de travail, une régularisation des emplois, dont un mécanisme automatique d'accès à la sécurité d'emploi, et des augmentations salariales qui permettent d'atteindre la parité avec la rémunération versée en enseignement, dans le secteur public.

Une première grève historique

Les profs de l'ITHQ ont dû exercer trois jours de grève à la mi-janvier, une première historique, pour mettre de la pression à la table de négociation. « Les grévistes ont reçu la visite et le soutien solidaire de plusieurs syndicats du mouvement CSN. On a constaté à quel point cet appui a permis d'ajouter à la détermination des troupes », se félicite Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) souligne les efforts considérables déployés par la fédération pour que ces syndiqué-es obtiennent reconnaissance. « L'ITHQ est devenu un organisme du gouvernement hors de la fonction publique en 2018. Le syndicat et notre fédération ont donc travaillé ensemble pour que la prochaine convention collective s'inspire de celle des enseignantes et des enseignants et non de celle des fonctionnaires de l'État. C'est mission accomplie ! »

« Cette entente est non seulement favorable aux profs, elle profitera aussi à l'institut. L'établissement phare de Montréal doit demeurer compétitif internationalement pour accueillir et retenir du personnel qualifié », rappelle Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

La nouvelle convention collective sera en vigueur jusqu'en décembre 2025.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs et prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, démocratique, équitable et durable.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) regroupe quelque 35 000 membres œuvrant à tous les niveaux en éducation, de la maternelle à l'université, dans 43 établissements privés, 46 cégeps et 12 universités.

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Robert, Conseiller aux communications, FNEEQ-CSN, [email protected], 514 377-6985