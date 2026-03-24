Dans une année marquée par des perturbations mondiales et une évolution rapide des risques géopolitiques, GardaWorld invite les participants d'ISC West à découvrir comment la sécurité moderne converge en un seul écosystème intégré au kiosque 20051.

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, sera représentée par plusieurs de ses entreprises championnes mondiales au ISC West à Las Vegas cette semaine.

Le logo d'ECAM (Groupe CNW/Corporation de Sécurité Garda World) Le logo de Crisis24 (Groupe CNW/Corporation de Sécurité Garda World)

En combinant les plus récentes technologies d'IA avec des décennies d'expertise humaine, Crisis24 (y compris Crisis24 AiiA propulsée par Palantir), ECAM et GardaWorld Sécurité offrent une gamme complète de solutions de sécurité. Ces entreprises aident les organisations à anticiper et à prévenir les menaces et perturbations potentielles, à les gérer et à les atténuer, ainsi qu'à assurer la reprise après événement et le renforcement de la résilience. Travailler avec une entreprise de GardaWorld permet aux organisations de détecter les menaces plus tôt, de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, et d'intervenir rapidement, en adoptant une posture plus proactive et préventive.

Présent au kiosque 20051 de l'ISC West :

Crisis24 fait évoluer la prochaine ère de gestion des événements critiques grâce à un partenariat stratégique récemment annoncé avec Dataminr. Ce nouveau partenariat intègre les capacités de pointe de Dataminr en matière d'information et analyse en temps réel et d'IA agentique dans la plateforme de gestion des risques de Crisis24 afin d'aider les organisations à détecter et à comprendre les risques qui évoluent rapidement, et à y réagir plus rapidement et en toute confiance. Crisis24 réunit notifications de masse, technologie innovante, information et analyse humaine et machine à plusieurs niveaux, flux de travail de gestion des risques, et réponse mondiale en matière de santé et de sécurité 24 h sur 24, 7 jours sur 7, dans une solution fluide et entièrement intégrée, approuvée par des sociétés du Fortune 500 et des marques internationales.

Crisis24 AiiA propulsée par Palantir est une plateforme d'information et analyse révolutionnaire qui apporte aux dirigeants une vision prospective concrète et une clarté décisionnelles permettant de passer à l'action. En fournissant des rapports quotidiens équivalents à ceux destinés aux chefs d'État, cette nouvelle plateforme donne aux dirigeants la capacité d'anticipation nécessaire pour naviguer dans l'incertitude, façonner leur stratégie et saisir les occasions d'affaires avec rapidité. Ancrée dans l'expertise inégalée de Crisis24 dans la gestion intégrée des risques et propulsé par le système avancé d'IA Foundry de Palantir, Crisis24 AiiA fournit des solutions d'information et analyse de niveau étatique capable de filtrer le flot de données pour mettre en lumière les signaux qui comptent vraiment.

ECAM offre une présence et une envergure inégalées en Amérique du Nord, avec une approche intégrée de la sécurité vidéo qui combine matériel, logiciel, analyse IA, surveillance, intervention et services sur le terrain, fonctionnant ensemble comme un système d'exploitation connecté. En associant des opérateurs hautement qualifiés à l'IA agentique, ECAM identifie, vérifie et transmet rapidement les menaces, permettant ainsi une intervention rapide et efficace. Cela contribue à prévenir et atténuer les incidents avant qu'ils ne s'aggravent. Les solutions hybrides, soutenues par une technologie exclusive, permettent aux agents de sécurité de réagir rapidement aux menaces détectées par les caméras fixes et les unités mobiles de surveillance d'ECAM. Au sein du Centre d'expérience en sécurité ISC West, ECAM présentera également sa plateforme ECAM Market, qui permet aux intégrateurs, aux revendeurs et aux partenaires d'accéder à des solutions en grossiste et en marque blanche.

GardaWorld Sécurité propose une approche de la sécurité axée sur les personnes et basée sur les partenariats, offrant des solutions sur mesure fournies par des professionnels hautement qualifiés. En repensant la manière dont les talents sont recrutés, affectés aux postes, formés et développés, communiqués et reconnus, le Programme People de l'ère des Ambassadeurs de l'entreprise continue d'améliorer la qualité et le maintien en poste de la main-d'œuvre. Depuis son lancement, le programme a entraîné une diminution de neuf points de pourcentage des pertes regrettables d'employés en Amérique du Nord. Pour la troisième année consécutive, GardaWorld Sécurité - États‑Unis reste la seule entreprise nationale de services de sécurité à obtenir la certification Great Place To Work™, tandis que GardaWorld Sécurité - Canada a récemment reconnu ses Ambassadeurs de l'année. Leurs actions comprenaient des interventions qui ont sauvé des vies lors d'urgences médicales, des interventions coordonnées avec les forces de l'ordre menant à l'arrestation de suspects et des interventions rapides et ingénieuses en cas d'urgence dans les installations.

Le salon professionnel ISC West 2026 se tiendra du 25 au 27 mars 2026. Cliquez ici pour réserver une rencontre avec Crisis24, ECAM ou GardaWorld Sécurité au kiosque de GardaWorld (20051).

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres des opérations mondiales avancés et la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales ainsi que des services médicaux, de sécurité, d'interventions en cas de crises, de renseignement intégré et de conseil en tant que partenaire privilégié d'entreprises du Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 présente un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez crisis24.com.

À propos d'ECAM

ECAM est un leader nord-américain des solutions technologiques de surveillance en direct assistées par l'intelligence artificielle, avec le plus grand réseau de systèmes de surveillance mobiles et fixes sur le continent. ECAM combine la technologie de surveillance vidéo en direct assistée par l'IA la plus avancée au monde avec l'expertise humaine, pour offrir une protection en temps réel avec une précision et une vigilance inégalées. De la R&D au développement de produits et à l'innovation de sa plateforme, ECAM est propriétaire de l'ensemble de son exploitation et de sa technologie. L'entreprise met au point des technologies exclusives spécialement conçues pour relever les défis les plus courants en matière de surveillance. Cette approche interne permet aux clients de bénéficier d'innovations rapides et de solutions de pointe adaptées à leurs défis quotidiens. Avec son siège social à Dallas, ECAM est l'une des filiales mondiales cheffe de file de GardaWorld, une société animée par un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité assistée par l'IA, de gestion intégrée des risques et de solutions d'automatisation du numéraire. Pour plus d'information, visitez ecam.com.

À propos de GardaWorld Sécurité

GardaWorld Sécurité est une championne mondiale et une chef de file des services de sécurité. Employant des professionnels hautement qualifiés et dévoués partout dans le monde, GardaWorld Sécurité offre des solutions technologiques et de sécurité sophistiquées et personnalisées grâce à ses partenariats étroits et à sa prestation de services toujours supérieure. Reconnaissant que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des affaires et à la sécurité des collectivités, GardaWorld Sécurité s'est engagée à assurer une gouvernance impeccable, des soins professionnels et le bien-être de tous. Grâce à une réputation bien méritée, GardaWorld Sécurité est depuis longtemps un partenaire de choix en matière de sécurité pour certaines des marques les plus en vue et des sociétés du Fortune 500. Pour en savoir plus, visitez garda.com.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Coordonnées : [email protected]