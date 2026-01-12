Tous les montants dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld » ou la « Société »), une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, annonce aujourd'hui ses perspectives financières non-audités pour le quatrième trimestre et l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2026.

Sur la base des données du quatrième trimestre toujours en cours et des trois trimestres précédents déjà complétés, GardaWorld anticipe:

des revenus entre 1 923 millions $ et 1 973 millions $ pour le quatrième trimestre se terminant le 31 janvier 2026, comparativement à 1 818 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Des revenus entre 7 400 millions $ et 7 450 millions $ pour l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2026, comparativement à 6 732 millions $ pour l'exercice précédent;

un BAIIA ajusté entre 318 millions $ et 333 millions $ pour le quatrième trimestre se terminant le 31 janvier 2026, comparativement à 261 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Un BAIIA ajusté entre 1 155 millions $ et 1 170 millions $ pour l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2026, comparativement à

1 028 millions $ pour l'exercice précédent;

1 028 millions $ pour l'exercice précédent; un BAIIA ajusté pro forma entre 1 180 millions $ et 1 195 millions $ pour l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2026, comparativement à 1 165 millions $ pour l'exercice précédent; et

entre 0,3x et 0,4x de désendettement séquentiel au 31 janvier 2026, en baisse par rapport à 7,4x sur une base nette de l'encaisse au 31 octobre 2025.

Les perspectives financières non-audités dans ce communiqué de presse sont basés sur l'information disponible à la Société à la date de ce communiqué et sont sujets à une révision à la suite de la clôture des procédures et de l'audit des états financières annuels consolidés de la Société pour l'exercice terminé le 31 janvier 2026. Une fourchette du bénéfice net (perte nette) projeté et une réconciliation de l'EBITDA ajusté avec le bénéfice net (perte nette) projeté ne peuvent être fournis pour le moment car les postes de notre état des résultats n'ont pas été finalisés. Les perspectives financières non-audités dans ce communiqué de presse ont été préparés par la Société et sa direction, établis de façon raisonnable, reflétant leurs meilleures estimations et jugement. La Société entend divulguer ses résultats financiers audités pour le quatrième trimestre et exercice financier se terminant le 31 janvier 2026 le jeudi 16 avril 2026.

Portée par une vision stratégique claire et des investissements disciplinés, GardaWorld a considérablement élargi son offre de services et de technologies au cours des trois dernières années. Alors que les risques globaux et les enjeux en matière de sécurité ne cessent de se complexifier, la position solide de GardaWorld sur le marché, ses avantages concurrentiels et son expertise avérée lui confèrent une position unique pour stimuler une croissance durable et créer de la valeur à long terme pour l'ensemble de ses parties prenantes.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologies de sécurité basées sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, les champions mondiaux de GardaWorld offrent des solutions de sécurité et de technologie personnalisées, grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Consciente que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des affaires et à la sécurité des communautés, GardaWorld s'engage à assurer une gouvernance impeccable, des services professionnels et le bien-être de tous. Grâce à une réputation bien méritée, les entreprises de GardaWorld sont depuis longtemps des partenaires de choix en matière de sécurité pour certaines des marques les plus en vue, des personnes influentes, des entreprises classées au Fortune 500 et des gouvernements.

Énoncés de nature prospective et mesures financières non conformes aux normes IFRS

Les BAIIA ajustés et les BAIIA ajustés pro forma ne sont pas des mesures calculées conformément aux normes IFRS, les BAIIA ajustés et les BAIIA ajustés pro forma sont des mesures utilisées fréquemment par les analystes financiers dans l'évaluation de la performance d'une société et son habilité à desservir ses clients et son endettement encouru.

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques, incluant sans limitation les perspectives financières pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2026, sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la gestion de la croissance, la compétition sur le marché, l'adoption de solutions d'automatisation du numéraire, les coûts de financement, la dépendance envers le personnel clé, la réglementation gouvernementale, les contrats de services, l'assurance, les conventions collectives, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, le système de technologie de l'information, la cybersécurité et la protection des renseignements, opérations significatives à l'extérieur du Canada et des États-Unis, activité accrue dans des pays sensibles au risque, la monnaie en circulation et l'activité économique qui prévaut, la variation des devises étrangères, le risque de crédit, l'atteinte à la réputation, le risque lié aux clauses restrictives et lois et règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. La liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives, voir la section risques et incertitudes du rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 31 octobre 2025.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

GardaWorld relations publiques: [email protected]