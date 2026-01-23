MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld » ou la « Société »), une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, annonce aujourd'hui qu'elle a clôturé avec succès l'amendement à sa convention de crédit datée du 30 octobre 2019, afin (i) d'augmenter son prêt à terme échéant en 2029 (le « Prêt à terme ») d'un montant principal total de près de 63 millions $ US à 2 350 millions $ US; et (ii) de réduire de 0,25% le taux d'intérêt de son Prêt à terme et de 0,75% celui de son crédit à terme rotatif (le « Prêt rotatif »).

La Société estime que les réductions du taux d'intérêt du Prêt à terme et du Prêt rotatif permettront à la Société de réduire ses frais financiers annuels d'un montant d'environ 10 millions $ CA. Le produit de l'augmentation du Prêt à terme servira (i) aux fins générales corporatives de GardaWorld, qui peut inclure des acquisitions potentielles futures, et (ii) à payer les frais et dépenses des amendements.

Le succès de cet amendement dans un marché actif démontre une fois de plus le soutien constant de la communauté financière envers la stratégie de croissance entrepreneuriale, mais disciplinée, de GardaWorld ainsi que l'efficacité de notre modèle propriétaire-exploitant et de l'attrait que représente notre historique d'accroissement des revenus et des marges. Nous sommes impatients d'entamer ce nouvel exercice financier et de concrétiser un solide portefeuille d'opportunités rentables tout en poursuivant le développement de nos plateformes à titre de champion mondial.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologies de sécurité basées sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, les champions mondiaux de GardaWorld offrent des solutions de sécurité et de technologie personnalisées, grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Consciente que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des affaires et à la sécurité des communautés, GardaWorld s'engage à assurer une gouvernance impeccable, des services professionnels et le bien-être de tous. Grâce à une réputation bien méritée, les entreprises de GardaWorld sont depuis longtemps des partenaires de choix en matière de sécurité pour certaines des marques les plus en vue, des personnes influentes, des entreprises classées au Fortune 500 et des gouvernements. Pour plus d'informations, visitez gardaworld.com/fr.

Énoncés de nature prospective

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la gestion de la croissance, la compétition sur le marché, l'adoption de solutions d'automatisation du numéraire, les coûts de financement, la dépendance envers le personnel clé, la réglementation gouvernementale, les contrats de services, l'assurance, les conventions collectives, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, le système de technologie de l'information, la cybersécurité et la protection des renseignements, opérations significatives à l'extérieur du Canada et des États-Unis, activité accrue dans des pays sensibles au risque, la monnaie en circulation et l'activité économique qui prévaut, la variation des devises étrangères, le risque de crédit, l'atteinte à la réputation, le risque lié aux clauses restrictives et lois et règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. La liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives, voir la section risques et incertitudes du rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 31 octobre 2025.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Contact : [email protected]