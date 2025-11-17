MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld » ou la « Société »), une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, annonce aujourd'hui la clôture de son placement privé (« l'Offre ») de billets garantis de premier rang d'un montant principal global de 650 millions $ US au taux de 6,500 % échéant en 2031 (les « Billets garantis »).

La Société a utilisé le produit net de l'Offre pour financer le rachat conditionnel, annoncé précédemment, de la totalité de ses billets de premier rang garantis à 4,625 % échéant en 2027 (le « Rachat des Billets garantis 2027 ») et pour payer les frais et dépenses liés à l'Offre et au Rachat des Billets garantis 2027. Elle a l'intention d'utiliser la balance du produit pour pourvoir aux besoins généraux de l'entreprise. Les Billets garantis sont garantis par GW Intermediate Corporation, la société mère directe de la Société, et par chacune des filiales de la Société, existantes ou futures, qui garantissent les facilités de crédit garanties de premier rang et les billets garantis de premier rang au taux de 7,750% échéant en 2028 de la Société et ils sont garantis pari passu avec les sûretés qui garantissent ces facilités.

L'Offre a été effectuée par l'entremise d'un placement privé en vertu d'une dispense d'inscription prévue à la Securities Act of 1933, telle qu'amendée (la « Securities Act »), aux États-Unis, uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu du Rule 144A de la Securities Act et en vertu de la dispense de prospectus de l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) pour le placement de valeurs auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec, ou à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S de la Securities Act et en vertu de la dispense de prospectus pour placement auprès d'investisseurs qualifiés au Canada.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente des Billets garantis dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée. Les Billets garantis mentionnés dans les présentes ne sont pas, et ne seront pas, inscrits pour la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de ces valeurs mobilières au Canada sera donc effectuée sous une dispense d'inscription de courtier ou une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières. Les Billets garantis n'ont pas été et ne seront pas inscrits sous la Securities Act ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou au Canada sans inscription ou sans une dispense applicable en matière d'exigences d'inscription ou sans une dispense applicable en matière d'exigences de prospectus conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

Portée par une vision stratégique claire et des investissements disciplinés, GardaWorld a considérablement élargi son offre de services et de technologies au cours des trois dernières années. Alors que les risques globaux et les enjeux en matière de sécurité ne cessent de se complexifier, la position solide de GardaWorld sur le marché, ses avantages concurrentiels et son expertise avérée lui confèrent une position unique pour stimuler une croissance durable et créer de la valeur à long terme pour l'ensemble de ses parties prenantes.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologies de sécurité basées sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, les champions mondiaux de GardaWorld offrent des solutions de sécurité et de technologie personnalisées, grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Consciente que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des affaires et à la sécurité des communautés, GardaWorld s'engage à assurer une gouvernance impeccable, des services professionnels et le bien-être de tous. Grâce à une réputation bien méritée, les entreprises de GardaWorld sont depuis longtemps des partenaires de choix en matière de sécurité pour certaines des marques les plus en vue, des personnes influentes, des entreprises classées au Fortune 500 et des gouvernements. Pour plus d'informations, visitez gardaworld.com/fr.

Énoncés de nature prospective

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la gestion de la croissance, la compétition sur le marché, les coûts de financement, la dépendance envers le personnel clé, la réglementation gouvernementale, les contrats de services standard, l'assurance, les grèves et autre manifestation en matière de travail, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, les violations du système de technologie de l'information et de la cybersécurité, les opérations à l'extérieur du Canada et des États-Unis, la monnaie en circulation et l'activité économique qui prévaut, la variation des devises étrangères, le risque de crédit, l'atteinte à la réputation et le risque lié aux clauses restrictives, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. La liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

