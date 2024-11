INVITATIONS AUX MÉDIAS - Action de mobilisation devant l'usine Cascades de Cabano

CABANO, QC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les salarié-es de l'usine Cascades à Cabano se mobiliseront demain pour manifester leur mécontentement devant l'attitude antisyndicale de leur employeur. Ce dernier refuse de maintenir le salaire des délégués quand ceux-ci sont libérés pour préparer la négociation de leur première convention collective. Les travailleuses et travailleurs dénoncent également le fait que les cotisations syndicales sont prélevées de manière fautive, dans le non-respect des règlements du syndicat. Par conséquent, une plainte pour entrave aux activités du syndicat par l'employeur a été déposée au Tribunal administratif du travail.







Aide-mémoire Quoi ? Action de mobilisation devant l'usine Cascades de Cabano Où ? 20, rue Commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac Quand ? Vendredi, 29 novembre 2024 à 10 h Qui ? Pierre-Luc Pelletier, président du syndicat

Pauline Bélanger, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN

Geneviève Plourde, vice-présidente à la mobilisation du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN

Valérie Sandra Lavoie, trésorière du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Cascades Cabano-CSN a été fondé le 16 juillet 2024. Il compte environ 80 membres. La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui rassemble quelque 252 syndicats et plus de 22 000 travailleuses et travailleurs de toutes les régions du Québec. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL-CSN) regroupe plus de 75 syndicats représentant, sur une base régionale, quelque 9000 membres dans tous les secteurs d'activité, publics et privés.

