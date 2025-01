INVITATION AUX MÉDIAS - Tournée économique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 9 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo, ainsi que la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord, Mme Sandra Rossignol, invitent les représentants des médias à une séance de prise d'images, qui se tiendra en marge de leur dîner avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord. Cette rencontre sera l'occasion de discuter des relations économiques entre le Québec et les États-Unis avec le milieu des affaires de la région.

Date : Le 10 janvier 2025



Heure : 11 h 45



Endroit : Saguenay

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise du lieu où la prise d'images se fera leur sera alors transmise.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158; Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 367 990-8017; Information : Jean-Pierre D'Auteuil Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie,de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]