MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, annoncera le lancement d'un appel de projets du gouvernement du Canada pour soutenir l'innovation sociale dans l'Est de Montréal.

Cette approche novatrice de développement économique s'inscrit dans l'Initiative d'appui au développement économique de l'Est de Montréal et a pour objectif de développer les atouts et le potentiel de ce secteur de la métropole.

Date :

4 octobre 2024

Heure :

13 h 30

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h 30, le 4 octobre 2024 : [email protected].

Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec