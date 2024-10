Invitation aux médias - Retard de paiement : point de presse et action symbolique de la CSN devant le ministère de la Santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Quatre mois après la signature de convention collective du secteur public du réseau de la santé et des services sociaux, et plus de dix mois après la signature de l'entente sur l'équité salariale pour le personnel de bureau et de l'administration, le gouvernement se dit incapable de respecter les délais qu'il a lui-même demandés quant aux ajustements salariaux ainsi qu'aux versements des sommes dues. La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) de même que la Fédération des professionnèles (FP-CSN) demandent au gouvernement de respecter ses engagements et de payer les sommes dues.

QUOI? Point de presse et action symbolique

QUAND? Le 31 octobre de 9h30 à 10h30

OÙ? Devant les bureaux du MSSS à Montréal, 405 rue Ogilvy, Montréal

QUI?

Katie Chamberland-Langlois , représentante du personnel de bureau, technicien-nes et professionnel-les de l'administration de la FSSS-CSN

, représentante du personnel de bureau, technicien-nes et professionnel-les de l'administration de la FSSS-CSN Jessica Goldschleger , présidente de la Fédération des profesionnel-les-CSN

, présidente de la Fédération des profesionnel-les-CSN Carole Duperré, vice-présidente de la FSSS CSN responsable du secteur public

