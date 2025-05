Invitation aux médias - Point de presse pour le rassemblement des employé-es d'entretien de la STM

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - Les employé-es d'entretien de la STM se rassembleront le dimanche 25 mai pour demander à leur employeur de retirer ses demandes de reculs dans leurs conditions de travail. Cette négociation qui se déroule depuis plus d'un an intervient alors que le gouvernement continue de sous-financer le transport collectif.

La grève qui était prévue le 25 mai est reportée, le temps de convenir des services essentiels à maintenir. Le syndicat déposera un nouvel avis de grève dans les prochains jours.

En marge de ce rassemblement, la CSN tiendra un point de presse pour faire le point sur la négociation et la mobilisation.

« Nous avons reçu tardivement la décision du tribunal et nous n'avons d'autre choix que de reporter la grève qui était annoncée pour le 25 mai. Nous allons déposer un nouvel avis de grève dans les prochains jours sous un autre format. Nous maintenons notre rassemblement comme prévu le 25 mai pour manifester pour que la STM retire ses reculs dans nos conditions de travail », Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de la CSN pour le rassemblement des employé-es d'entretien de la STM



Quand : Dimanche 25 mai, 13 h 30



Qui : Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN Frédéric Brun, président de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) François Enault, 1er vice-président de la CSN



Où : Square Dorchester, 2903, rue Peel, Montréal, QC H3B 4P2

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens, et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

