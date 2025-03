Invitation aux médias - Point de presse pour la grève des 13 000 travailleuses des CPE de la CSN

MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - Les quelque 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN tiendront leurs quatrième et cinquième journées de grève nationale les 18 et 19 mars. La CSN convie les médias pour faire le point sur la négociation et la mobilisation.

Les travailleuses et les travailleurs des CPE en grève feront des manifestations régionales partout au Québec le 18 mars et seront réunis en assemblée générale le 19 mars pour le vote d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Les résultats du vote seront annoncés au niveau national dès que possible.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de la CSN pour la grève des 13 000 travailleuses de CPE Quand : Mardi 18 mars, 9 h Qui : Stéphanie Vachon, représentante des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) Où : Carré Saint-Louis, Montréal (Québec) H2L 3L5

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, soit près de 13 000 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]