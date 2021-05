Articulé autour du motif de prédilection de Picasso, le corps humain, le parcours thématique explore plus de 75 ans de production artistique de ce génie hors normes.

Insoumis aux dictats des canons esthétiques liés à la représentation du corps, Picasso a déconstruit, reconstruit et constamment transformé la figure humaine, un aspect de son art qui est venu enrichir notre réflexion en lien avec des enjeux très actuels.

Pour ancrer dans notre réalité la présentation de Picasso. Figures, le MNBAQ propose une exposition collective complémentaire, Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle, offrant plusieurs pistes de réflexion sur ce sujet. Elle met en lumière près de 40 œuvres d'une dizaine d'artistes contemporains d'ici et d'ailleurs.

Ce parcours en continu a été développé en collaboration avec des personnes de référence sur la question : Mickaël Bergeron, journaliste et auteur, Cassandra Cacheiro et Sara Hini, fondatrices de The Womanhood Project, ainsi qu'Elizabeth Cordeau Rancourt, créatrice de contenu culturel.

Tout a été mis en œuvre pour vous surprendre, pour vous interpeller et surtout… pour vous émouvoir!

Rendez-vous le 11 juin

Grand hall du pavillon Pierre Lassonde

Musée national des beaux-arts du Québec

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1

Deux visites s'offrent à vous :

10 h ou 13 h

Réservez votre place.

Selon le principe du premier arrivé, premier servi

Possibilité d'entrevues à la fin

des visites de presse avec :

Jean-Luc MURRAY, directeur général, MNBAQ

Annie GAUTHIER, directrice des collections et des expositions, MNBAQ

Maude LÉVESQUE, commissaire aux expositions, MNBAQ

Cassandra CACHEIRO et Sara HINI, artistes de The Womanhood Project

Mickaël BERGERON, journaliste et auteur

L'exposition Picasso. Figures est conçue par le Musée national Picasso-Paris, en collaboration avec le MNBAQ. Elle est rendue possible grâce à une contribution, qui provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures.

Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle est une exposition collective produite par le Musée national des beaux-arts du Québec.

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Renseignements: RSVP: Linda Tremblay, responsable des relations de presse, 418 262-4681 / [email protected]

