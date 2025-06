Plongez dans l'univers riche, inventif et engagé de Niki de Saint Phalle (1930-2002), figure marquante du 20e siècle.

QUÉBEC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Découvrez la force et la résilience de cette artiste franco-américaine, qui a choisi la joie comme stratégie de résistance afin de contribuer à la justice sociale et à la sauvegarde de l'environnement, en réalisant une œuvre multiforme irrésistible. Animée par le désir de réenchanter le monde grâce à l'art, cette participante au mouvement du nouveau réalisme a su réinventer le réel en toute liberté.

Effervescente et colorée, l'exposition couvre les années 1980 et 1990, au moment où Niki de Saint Phalle entreprend le chantier monumental du Jardin des Tarots, en Italie. Cette monographie rassemble plus de 150 œuvres : sculptures, peintures, dessins, gravures, livres et objets d'art.

Profitez de cette première canadienne, réalisée grâce à une collaboration avec Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse et la généreuse participation de la Niki Charitable Art Foundation.

Et appréciez le pouvoir insoupçonné de l'art et de la joie!

Mercredi 11 juin 2025

10 h

Musée national des beaux-arts du Québec

Grand hall du pavillon Pierre Lassonde

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1

Linda Tremblay, responsable des relations de presse

[email protected]

418 262-4681

Possibilité d'entrevues à la fin de la visite de presse avec :

Jean-Luc MURRAY, directeur général, MNBAQ

Anik DORION-COUPAL, directrice des expositions et des partenariats internationaux, MNBAQ

Maude LÉVESQUE, commissaire d'expositions, MNBAQ

Annabelle TÉNÈZE, commissaire d'exposition; directrice du Louvre-Lens

Lucia PESAPANE, commissaire d'exposition indépendante

Maryline DUNAUD, directrice adjointe chargée de l'administration et des finances, Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse

Marcelo ZITELLI, administrateur, Niki Charitable Art Foundation, collaborateur et ami de Niki de Saint Phalle

