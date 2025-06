Une nouvelle image de marque distinctive signée Kabane et un nouveau site web performant réalisé par QuatreCentQuatre

QUÉBEC, le 4 juin 2025 /CNW/ - Un vent de renouveau souffle sur le Musée national des beaux-arts du Québec. Inspiré par la transformation de sa cité muséale avec la construction du futur Espace Riopelle, le Musée a profité de ce moment phare de son histoire pour poser un geste identitaire marquant en adoptant une nouvelle image de marque réalisée par Kabane.

SE TOURNER VERS L'AVENIR

Un rigoureux processus de consultation, d'analyse et d'ateliers divers, étalé sur plus d'une année, a permis de modeler la nouvelle identité de marque fondée sur une affirmation forte : réunir autour de l'art. Nous nous surpasserons donc à réunir le passé et le futur, le savoir et l'art, l'expertise et la curiosité, les espaces et les êtres, la tête et le cœur.

« Travailler sur le repositionnement de l'image de marque d'une institution aussi emblématique que le Musée national des beaux-arts du Québec a été un défi aussi stimulant qu'enrichissant pour Kabane. Rendre la culture encore plus accessible, réinventer une identité presque centenaire tout en préservant son héritage, et surtout accompagner le Musée en tant que partenaire de confiance, c'est une fierté immense. Ce projet témoigne de l'importance des relations à long terme fondées sur la transparence, la créativité et la collaboration », précise Laurie Grenier, cheffe croissance et partenariats chez Kabane.

« Je suis vraiment fière du chemin parcouru. Le travail de fond réalisé avec Kabane nous a permis de revoir notre identité visuelle, certes, mais aussi de revisiter tous les aspects de notre relation avec nos différents publics. Se questionner pour évoluer et se réinventer, c'est une démarche essentielle qui va se refléter dans toute l'expérience visiteur. On a dynamisé notre image en trouvant un équilibre parfait entre la richesse de notre passé - mémoire vivante de l'art et des artistes du Québec depuis le 17e siècle avec nos 42 000 œuvres - et notre avenir si prometteur, avec nos quatre pavillons distinctifs, qui vont proposer des expériences muséales inédites », souligne Sophie Lemelin, directrice des communications et du marketing au Musée national des beaux-arts du Québec

La nouvelle identité visuelle permettra à notre Musée, connu et reconnu, d'être aimé par des personnes de tous les horizons, qui se sentiront interpellées par les expériences proposées. Ce lieu, où il fait bon être, célèbrera l'innovation, permettant à la communauté de s'engager au sein d'une variété d'expériences créatives façonnées par l'excellence.

UNE SIGNATURE FORTE ET DISTINCTIVE

Affirmatif et distinctif, le nouveau logo incarne qui nous sommes et surtout ce vers quoi nous allons. Sa typographie dessinée spécialement pour nous offre une double perspective, avec son heureux mélange d'angles droits et de courbes. Un autre geste fondamental s'est imposé, la fusion du « M » et du « N », témoignant de la rencontre entre les mots « musée » et « national ». Parmi les éléments qui vont aussi caractériser la nouvelle signature visuelle se trouve un angle à cinq degrés pour présenter une image ou un texte. Cette distinction s'inspire du moment où on contemple une œuvre, où on prend un pas de recul pour pencher la tête afin de mieux observer. D'ailleurs, l'approche photographique mettra désormais l'humain au cœur de l'image. Il est croqué sur le vif, en action ou encore en train de vivre une émotion.

Une palette de couleurs vibrantes accompagne la nouvelle identité de marque, où le bleu et le vert s'imposent, faisant écho tantôt à la nordicité et au fleuve, tantôt au site verdoyant où nous sommes situés, soit dans l'un des plus prestigieux parcs urbains au monde, les plaines d'Abraham.

UN SITE INTERNET MÉTAMORPHOSÉ ET PERFORMANT GRÂCE À QUATRECENTQUATRE

Outre le logo, tout change : typographies, iconographie, vocable. Même notre site Internet arborera de nouvelles couleurs et surtout de nouvelles fonctionnalités qui réjouiront les utilisateurs et les utilisatrices. Réalisé en collaboration avec QuatreCentQuatre en conformité avec les plus hauts standards d'accessibilité, il propose une mise à jour technologique majeure ainsi qu'une architecture d'information optimisée.

La nouvelle plateforme réunit quatre sites en un seul; les sites du Musée et de sa Fondation, l'Art dans ma classe et le site des collections se retrouvent désormais au mnbaq.org.

Accessible, structuré, haut en couleur, le nouveau site permet de découvrir la pluralité de l'offre muséale et ses contenus engageants. Outre les expositions et les activités culturelles, il met aussi en lumière plus de 42 000 œuvres de nos collections et propose des textes, des contenus sonores et visuels inédits.

« Ce projet est un bel exemple de ce qu'on aime faire chez QuatreCentQuatre : rendre simple ce qui est complexe. Nous sommes très fiers d'avoir conçu un site à la fois utile, durable et accessible, qui met en valeur les collections du Musée. Pour relever le défi de réunir quatre sites Web en un seul, nous avons simplifié l'expérience en ligne afin que chaque personne puisse trouver facilement l'information recherchée, sans distinction. Ce que le Musée a à offrir est présenté de manière fluide et interconnectée, incitant à la découverte », mentionne Philippe Trudel Guerbilsky, associé chez QuatreCentQuatre.

DEVENIR UNE DESTINATION NUMÉRIQUE

INCONTOURNABLE

Nos visiteurs et nos visiteuses, notre clientèle commerciale, nos partenaires, nos donateurs et donatrices, le personnel enseignant, les spécialistes en art ainsi que les médias pourront désormais naviguer et explorer avec une extraordinaire facilité.

Cet outil numérique de premier plan favorisera certainement l'achalandage et améliorera notre intelligence d'affaires afin d'orienter nos stratégies, de saisir les opportunités et de mieux servir l'ensemble de nos publics.

FAÇONNER UNE HISTOIRE FABULEUSE

Une identité renouvelée, un nouveau site Web, un pavillon tout neuf qui sera inauguré en 2026… autant d'évènements qui contribuent à la poursuite d'une grande et belle aventure qui dure depuis bientôt 92 ans et qui se devait d'être célébrée en grand.

Vous souhaitez en apprendre davantage?

Consultez la vidéo de notre manifeste :

Manifeste MNBAQ 2025 - YouTube

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

RELATIONS DE PRESSE : Linda Tremblay, Responsable des relations de presse, MNBAQ, 418 262-4681 | [email protected]; Pour Montréal, Rosemonde Gingras, Rosemonde Communications, 514 458-8355 | [email protected]