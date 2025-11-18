Invitation aux médias - Passage des ministres Geneviève Guilbault et Kateri Champagne Jourdain à L'Île-d'Anticosti
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre des Affaires municipales
18 nov, 2025, 15:00 ET
L'ÎLE-D'ANTICOSTI, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et de la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ministre de la Famille et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain.
À cette occasion, elles seront accompagnées de la mairesse de L'Île-d'Anticosti, Mme Hélène Boulanger. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 15 h 30, le 20 novembre.
AIDE-MÉMOIRE
|
Date :
|
Vendredi 21 novembre 2025
|
|
|
Heure :
|
10 h 30
|
|
|
Lieu :
|
L'Île-d'Anticosti
L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales
Sources : Jonathan Guay, Directeur de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 438 923-6847, [email protected]; Émilie Paquet, Attachée régionale - Côte-Nord, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, 418 997-3459, [email protected]
Partager cet article