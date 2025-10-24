INVITATION AUX MÉDIAS - Marche vers l'indépendance ce samedi à Montréal

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à la Marche vers l'indépendance, organisée conjointement par les OUI Québec et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB), ce samedi,à 13h au Carré Saint-Louis, dans le cadre des commémorations du 30e anniversaire du référendum de 1995.

Porte-paroles disponibles sur place pour entrevues :

Camille Goyette-Gingras , présidente des OUI Québec

, présidente des OUI Québec Marie-Anne Alepin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB)

Les deux porte-paroles seront disponibles pour entrevues, à 13h avant le début de la marche.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Samedi 25 octobre 2025

Heure : 13h

Lieu : Carré Saint-Louis, Montréal (Station métro Sherbrooke)

