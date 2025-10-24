INVITATION AUX MÉDIAS - Marche vers l'indépendance ce samedi à Montréal
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
24 oct, 2025, 08:00 ET
24 oct, 2025, 08:00 ET
MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à la Marche vers l'indépendance, organisée conjointement par les OUI Québec et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB), ce samedi,à 13h au Carré Saint-Louis, dans le cadre des commémorations du 30e anniversaire du référendum de 1995.
Porte-paroles disponibles sur place pour entrevues :
Les deux porte-paroles seront disponibles pour entrevues, à 13h avant le début de la marche.
AIDE-MÉMOIRE
Date : Samedi 25 octobre 2025
Heure : 13h
Lieu : Carré Saint-Louis, Montréal (Station métro Sherbrooke)
SOURCE Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
CONTACTS MÉDIAS : Alex Valiquette - Responsable des communications, OUI Québec, [email protected], 438-506-8936; Jacques Bouchard - Relationniste de presse, SSJB de Montréal, [email protected], 514-206-1439
