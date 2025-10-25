« Marche vers l'indépendance - 30 ans référendum » - Ensemble pour affirmer haut et fort l'importance du Québec pays

MONTRÉAL, le 25 oct. 2025 /CNW/ - La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) et les OUI Québec tiendront aujourd'hui une marche pour l'indépendance dans les rues de la métropole dans le cadre du 30e anniversaire du référendum. Le ralliement se fera au Carré Saint-Louis, à 13 h, angle Saint-Denis et rue du square Saint-Louis, où les marcheurs entameront un trajet et assisteront à une performance du slammeur Zéphyr Bielinski.

La « Marche vers l'indépendance - 30 ans référendum » a comme objectif de relancer la mobilisation indépendantiste, en rassemblant des citoyennes et citoyens d'hier et d'aujourd'hui, de toutes origines, pour notre indépendance.

« Trente ans après le référendum volé de 1995, il est temps de reprendre la rue pour notre indépendance. Nous n'avons pas peur et, plus que jamais, la voix du Québec doit exister librement dans le monde. Une nouvelle génération prend sa place au sein du mouvement indépendantiste et nous sommes prêts et prêtes à reprendre le combat pour le plus grand des projets : la liberté » a affirmé Mme Marie-Anne Alepin, présidente générale de la SSJB. « Trente années sont passées, mais bien des questions demeurent en suspens. C'est pourquoi la SSJB demande au gouvernement de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé et de divulguer les documents étudiés par la commission Grenier sur le financement du camp du « non » lors du référendum de 1995. La population mérite la vérité, toute la vérité. » a jouté Mme Alepin.

« Trente ans après le référendum, nous reprenons la rue pour dire que l'histoire du Québec n'est pas terminée. Une nouvelle génération se lève et la mobilisation citoyenne reprend son élan », affirme Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec. Elle ajoute : « Cette persévérance est à l'image du peuple québécois : nous avons la mémoire, la parole et la détermination de ne jamais abandonner. Jusqu'à la victoire. »

À propos des O UI Québec

Les Organisations unies pour l'indépendance (OUI Québec) est une organisation non-partisane qui fait la promotion de l'indépendance du Québec.

À propos de la Société Saint-Jean-Baptiste

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est au service de la nation québécoise depuis 1834.

