Les OUI Québec : bougie d'allumage indépendantiste chez les 15-25 ans

MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - Alors qu'un nouveau sondage Léger révèle que 48 % des jeunes de 18 à 34 ans appuient l'indépendance du Québec, les OUI Québec se reconnaissent dans cette croissance historique. Depuis bientôt quatre ans, des milliers de jeunes à travers le Québec ont été mobilisé•e•s par une série d'événements politico-culturels indépendantistes organisés par l'organisation.

« Ça fait plus de trois ans qu'on travaille d'arrache-pied. On a innové dans notre façon de mobiliser les jeunes, et on voit maintenant les résultats. »

-- Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec

Le 23 juin dernier, plus de 5000 jeunes se sont rassemblé•e•s au parc La Fontaine, à Montréal, pour célébrer la 4e édition de la Saint-Jean indépendantiste des OUI Québec, un événement devenu incontournable pour une nouvelle génération en quête de sens, de culture et de projet collectif.

En 2023, les OUI Québec lançaient la Tournée Renouveau, une série d'événements organisés aux quatre coins du Québec ayant permis de rassembler des milliers de jeunes. Ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie plus large : la construction d'un réseau jeunesse indépendantiste, non partisan et profondément enraciné dans la société civile.

« Le caractère non partisan de notre approche parle énormément aux jeunes. Ils se reconnaissent dans notre manière de porter le projet d'indépendance : inclusive, citoyenne, tournée vers l'avenir, et surtout, libre de toutes contraintes partisanes. »

-- Camille Goyette-Gingras

Ce renouveau se manifeste aussi en ligne, où la génération Z se réapproprie la cause à sa manière : mèmes, TikToks, tendances virales, et même des chansons engagées, comme celles du rappeur Kinji00, devenu viral avec son rap indépendantiste décomplexé, qui figurait parmi les têtes d'affiche de la St-Jean indépendantiste des OUI Québec cette année.

« Les dernières années nous ont prouvé une chose : pour rejoindre les jeunes, il faut innover et leur laisser l'initiative du mouvement. Notre stratégie axée sur la culture et les médias sociaux a été une véritable bougie d'allumage auprès des jeunes, permettant à la fois une mobilisation décentralisée et décomplexée, ainsi que l'émergence d'un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, comme le démontre le sondage Léger. »

-- Camille Goyette-Gingras

