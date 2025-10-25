/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Événement intergénérationnel axé sur la participation historique des femmes à la cause l'indépendance du Québec/

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à un événement intergénérationnel axé sur la participation historique des femmes à la cause de l'indépendance du Québec le 26 octobre à 11 h à la Maison Ludger-Duvernay. Cet événement réunira plusieurs grandes femmes qui militent pour l'indépendance du Québec depuis plusieurs décennies et de nouveaux visages de cette grande cause.

Dans le cadre de l'événement, le Regroupement des citoyennes pour la souveraineté (RCS) passera le relais au collectif les Allumettes issu des OUI Québec. Récemment formé de féministes engagées dans la lutte indépendantiste, le collectif les Allumettes a l'ambition de susciter l'adhésion du plus grand nombre de femmes au projet d'indépendance du Québec grâce à une influence féministe forte au sein du mouvement indépendantiste.

Un document audio-visuel réalisé dans le cadre du dernier référendum sera présenté lors de la rencontre. Intitulée « Vivre À Haute Voix Au Lieu De Murmurer Notre Existence » cette vidéo s'attarde sur des rencontres de femmes intervenues aux quatre coins du Québec et atteste de l'importance accordée à leur vision du projet indépendantiste.

Prendront la parole au cours de cet événement :

Mme Marie-Anne Alepin , présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste

AIDE-MÉMOIRE

Date : Dimanche 26 octobre 2025

Heure : 11 h

Lieu : Maison Ludger-Duvernay, 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 1X3

SOURCE Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Contacts médias: Jacques Bouchard - Relationniste de presse, SSJB de Montréal, [email protected], 514-206-1439