30e anniversaire du référendum : D'une génération à l'autre, les femmes indépendantistes de la société civile persistent et signent

MONTRÉAL, le 26 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du 30e anniversaire du référendum de 1995, le Regroupement des citoyennes pour la souveraineté (RCS), né dans la foulée de l'Opération porte-voix de la coalition Partenaires pour la souveraineté, passe le relais au collectif les Allumettes issu des OUI Québec.

De gauche à droite: Marguerite Landry, Louise Paquet, Nicole Boudreau, Marie-Anne Alepin, Claudette Carbonneau et Lorraine Pagé. Crédit photo : Dominic Marleau (Groupe CNW/Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal)

Organisé en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB), cet événement constituera une occasion pour le RCS de remettre une somme de 5 000 $ au collectif les Allumettes afin de soutenir ses actions futures en faveur de l'adhésion des femmes à l'indépendance du Québec.

Selon Marie-Anne Alepin, présidente générale de la SSJB : « Les femmes ont toujours été associées aux débats qui ont mené aux grandes transformations de la société québécoise. Pensons par exemple à l'importance de l'action de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, premier regroupement féministe francophone au Québec, qui a, entre autres, favorisé l'émergence du mouvement des suffragettes en faveur du droit de vote des femmes. Le geste posé aujourd'hui s'inscrit dans une longue tradition de transmission à laquelle la SSJB a toujours été associée ».

Quant à la présidente du RCS, Louise Paquet, elle indique : « Depuis sa mise sur pied, le RCS a soutenu une variété de projets visant à faire connaître l'importance de l'engagement des femmes de la société civile en faveur de l'indépendance, notamment en 2024, avec le projet Wikipédia mené en collaboration avec la Fondation Lionel-Groulx. Nous avons pleinement confiance en la capacité de la relève d'accroître l'adhésion des femmes au projet d'indépendance du Québec et de s'assurer que leurs préoccupations y seront présentes, comme nous l'avons fait depuis 1995 ».

Marguerite Landry, vice-présidente des OUI Québec et porte-parole du collectif les Allumettes, ajoute : « C'est avec fierté et détermination que le collectif entend poursuivre l'action menée par des générations de femmes en faveur de l'avancement du Québec vers une société plus juste et plus égalitaire. Pour plusieurs femmes de ma génération, il est indispensable que le projet d'indépendance soit assorti d'une forte influence féministe. Nous remercions chaleureusement le RCS de la confiance qu'il nous témoigne et nous le remercions surtout d'avoir maintenu le cap durant toutes ces années ».

Première femme présidente de la SSJB, porte-parole de la coalition issue de la société civile Partenaires pour la souveraineté et porte-parole de l'Opération porte-voix lors du dernier référendum, Nicole Boudreau se réjouit grandement qu'encore une fois, les femmes indépendantistes prennent leur place dans un débat déterminant pour l'avenir du Québec. « En 1995, à l'occasion de l'Opération porte-voix, nous invitions les femmes à ''vivre à haute voix au lieu de murmurer leur existence''. Trente ans plus tard, nous les invitons de nouveau à se faire entendre et à occuper une place toujours plus importante dans le débat public. Ma conviction profonde est que c'est en grande partie grâce aux femmes que le Québec accédera à son indépendance ».

Claudette Carbonneau, première femme présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Lorraine Pagé, première femme présidente de la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) profiteront de cet événement pour réitérer leur engagement à la cause indépendantiste. Elles rendront également un vibrant hommage à une dizaine de grandes militantes indépendantistes disparues depuis le dernier rendez-vous référendaire.

À propos de la SSJB

Fondée en 1834 par le journaliste Ludger Duvernay dans le cadre du mouvement patriote, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) constitue la plus ancienne institution militante et toujours active pour la promotion et la défense de ce peuple issu de la Nouvelle-France, qu'on appelait alors canadien, puis canadien-français, et qui forme aujourd'hui le coeur de la nation québécoise, avec tous ceux et celles qui en ont fait leur patrie au fil du temps. Depuis ses tout débuts, la SSJB n'a eu de cesse de s'impliquer activement dans la vie démocratique du Québec. Elle a joué un rôle important dans son histoire culturelle, sociale et économique, tout comme dans la définition de son identité nationale.

À propos du RCS

Le Regroupement des citoyennes pour la souveraineté (RCS) a été mis sur pied dans la foulée de la campagne référendaire de 1995. Il s'inscrit plus spécifiquement dans le prolongement de l'Opération porte-voix, une grande tournée des femmes du Québec organisée par la coalition Partenaires pour la souveraineté quelques semaines avant le scrutin du 30 octobre. Cette coalition regroupait une quinzaine d'organismes nationaux représentant plus d'un million de Québécoises et de Québécois. Sa mission était de promouvoir l'option souverainiste au sein de la société civile, et ce, à l'extérieur des partis politiques.

À propos du collectif les Allumettes

Le collectif les Allumettes est formé de féministes engagées dans la lutte indépendantiste. Issu des OUI Québec, organisme parapluie du mouvement indépendantiste, il a l'ambition de susciter l'adhésion du plus grand nombre de femmes au projet d'indépendance du Québec grâce à une influence féministe forte au sein du mouvement indépendantiste.

