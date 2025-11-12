TERREBONNE, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, invite les représentants des médias à visiter une PME terrebonnienne spécialisée en ingénierie et en développement de solutions électriques et électroniques répondant aux besoins des secteurs automobile et ferroviaire.

Elle profitera de l'occasion pour souligner une contribution financière de DEC à l'entreprise et sera disponible pour répondre aux questions des médias.

L'annonce de cette contribution financière sera faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.

Date :

13 novembre 2025

Heure :

11 h

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent participer à cette activité de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le 13 novembre 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu de l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]