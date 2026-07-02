Déclaration commune du premier ministre du Canada et du président de la République des Philippines

VANCOUVER, BC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le premier ministre du Canada, Mark Carney, et le président de la République des Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr., se sont rencontrés à Vancouver le 2 juillet 2026. Les dirigeants ont reconnu la longue histoire de relations diplomatiques et amicales entre les Philippines et le Canada, s'étendant sur 77 ans de relations diplomatiques formelles et fondées sur de solides liens entre les peuples, ainsi que des valeurs communes de démocratie, de respect de la souveraineté et de respect du droit international.

Il s'agit de la première visite au Canada d'un président philippin depuis 2015. Elle reflète le partenariat fort et croissant entre les deux pays. L'arrivée du président Marcos en Colombie-Britannique porte avec elle une importance symbolique pour la diaspora philippine d'un million d'habitants, puisque la première collectivité philippine a été fondée à Bowen Island en 1861 avec l'arrivée de Benson Flores, quelques années avant la Confédération.

Le président et le premier ministre accueillent favorablement la trajectoire positive des relations bilatérales et se sont engagés à œuvrer à l'élargissement du partenariat et de la coopération entre les deux pays. Les dirigeants ont noté que la relation bilatérale s'est considérablement approfondie ces dernières années, avec une coopération accrue en matière de défense et de sécurité, de commerce et d'investissement, ainsi que de liens entre les peuples, soulignant que le Canada et les Philippines sont des partenaires de confiance pour faire avancer la paix, la stabilité, la prospérité économique mutuelle et la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Améliorer la relation bilatérale

Le premier ministre et le président ont souligné les progrès importants réalisés dans le renforcement des liens bilatéraux et, sur cette base, ont convenu d'élever les relations Canada-Philippines au rang de partenariat stratégique. Ils ont mandaté les ministres des Affaires étrangères d'élaborer un plan d'action ambitieux et tourné vers l'avenir pour guider cette prochaine phase de coopération et garantir l'élan à long terme de leurs relations bilatérales.

Ils ont mis en avant des jalons récents, notamment la signature d'un Accord sur le statut des forces armées de pays étrangers (ASFAPE), la signature d'un arrangement de soutien logistique mutuel (ASLM), le lancement de négociations bilatérales de libre-échange et l'augmentation de l'engagement diplomatique et en matière de développement.

S'étant déroulée à une époque de grande incertitude et de perturbations continues de l'ordre mondial international, la visite officielle du président Marcos au Canada a offert aux deux dirigeants l'occasion de s'engager à travailler ensemble pour s'adapter aux réalités mondiales changeantes, relever les défis communs et renforcer les capacités d'un partenariat prêt pour l'avenir.

En ce qui concerne l'adaptation aux réalités mondiales changeantes, les deux dirigeants ont convenu de ce qui suit :

Ils se sont résolus à renforcer davantage le partenariat économique de leurs pays, à renforcer les relations commerciales et favoriser la croissance économique mutuelle, en reconnaissant que la sécurité économique est intrinsèquement liée à la sécurité nationale. À cette fin, ils ont réaffirmé leur engagement commun à conclure un accord de libre-échange important entre le Canada et les Philippines, en soulignant les fortes complémentarités entre leurs économies et en mettant l'accent sur la croissance du commerce et des investissements bilatéraux, qui ont atteint 3,4 milliards de dollars canadiens en échanges commerciaux en 2025, parallèlement à une expansion du commerce des services. Ils ont convenu que la conclusion de cet accord enverrait un puissant signal en cette période d'incertitude.





Ils ont mis de l'avant la coopération dans les secteurs prioritaires, y compris l'énergie, l'agriculture, l'exploitation minière, les infrastructures, les technologies numériques, l'espace et les industries de la défense. Ils ont accueilli favorablement les plans de renforcement de la coopération économique bilatérale par le biais des dialogues politiques réguliers axés sur des domaines prioritaires, notamment la résilience climatique, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, l'exploitation minière, la santé, le capital humain et son autonomisation, le développement dirigé par les femmes, et les micros, petites et moyennes entreprises (MPME).





Ils ont reconnu l'importance de promouvoir des chaînes d'approvisionnement durables et résilientes et de soutenir les petites et moyennes entreprises, ainsi que de promouvoir l'inclusion et la croissance économique fondée sur des règles. Ils ont accueilli favorablement la participation du Canada au Partenariat du Corridor économique de Luzon, y compris une contribution initiale de 2 millions de dollars canadiens visant à soutenir l'assistance technique et les efforts de mobilisation d'investissements afin de témoigner d'un engagement durable envers des projets de coopération bilatérale à long terme.





Ils ont salué l'annonce de la Déclaration d'intention conjointe sur la coopération en matière d'énergie et de ressources naturelles, qui souligne l'importance de la sécurité énergétique, la sécurité économique, la croissance économique durable et l'établissement de chaînes d'approvisionnement résilientes, ainsi que de l'importance de l'exploitation responsable des ressources naturelles dans le cadre du soutien de la prospérité économique et de la transition énergétique mondiale, y compris le lancement d'un dialogue annuel sur la coopération dans le domaine de l'énergie entre gouvernements.





Ils ont accueilli favorablement l'annonce d'un partenariat technique conjoint en géosciences pour favoriser la coopération et les possibilités d'investissement entre les deux pays.





Ils ont souligné que les progrès dans les négociations liées à l'Accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE et ont mis l'accent sur le rôle de ces accords dans le renforcement des liens commerciaux et des investissements, qui renforceront à leur tour la compétitivité et le soutien de la croissance économique à long terme pour les deux pays. Ils ont également souligné que la conclusion de l'essentiel des négociations liées à l'Accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE est un objectif économique prioritaire dans le cadre de la présidence philippine de l'ANASE, qui favorise un système commercial juste, transparent et fondé sur des règles.





et ont mis l'accent sur le rôle de ces accords dans le renforcement des liens commerciaux et des investissements, qui renforceront à leur tour la compétitivité et le soutien de la croissance économique à long terme pour les deux pays. Ils ont également souligné que la conclusion de l'essentiel des négociations liées à l'Accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE est un objectif économique prioritaire dans le cadre de la présidence philippine de l'ANASE, qui favorise un système commercial juste, transparent et fondé sur des règles. Ils ont reconnu les avancées positives dans l'avancement du réseau électrique de l'ANASE, qui vise à renforcer la sécurité énergétique régionale et l'intégration des énergies renouvelables, et est un objectif économique prioritaire dans le cadre de la présidence de l'ANASE des Philippines, que le Canada appuie.





Ils ont salué la coopération croissante dans les énergies propres, y compris l'énergie nucléaire, et ont convenu d'approfondir la collaboration en matière d'infrastructures durables, de résilience face aux catastrophes et de sécurité alimentaire dans le but de bâtir des partenariats économiques mutuels.

En ce qui concerne la réponse aux défis communs, les deux dirigeants ont convenu de ce qui suit :

Ils ont réaffirmé leur engagement commun en faveur d'une région indo-pacifique libre et ouverte, fondée sur le droit international.





Ils ont accueilli favorablement la coopération renforcée en matière de défense et de sécurité par la signature d'accords marquants au cours des deux dernières années, tels que le protocole d'entente sur la coopération en matière de défense, l'ASFAPE entre les Philippines et le Canada, l'ASLM et la déclaration d'intention sur le renforcement de la coopération en matière de défense.





Ils se sont engagés à faire progresser le partenariat de défense en faisant en sorte que la capacité des deux forces armées à se former, à participer à des exercices et à fonctionner ensemble devienne plus efficace et que l'interopérabilité soit accrue grâce à divers exercices militaires combinés, en attendant l'entrée en vigueur de l'ASFAPE et de l'ASLM.





Ils ont souligné l'engagement croissant du Canada à contribuer à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région indo-pacifique, et ont reconnu que les Philippines sont un partenaire clé dans la région, dans le but de renforcer les capacités des Philippines et de soutenir la modernisation des forces armées des Philippines, notamment la capacité commune des deux forces armées à fournir une assistance humanitaire et des secours en cas de catastrophe.





Ils ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité maritime et la sûreté ainsi que l'importance de respecter les droits souverains des États situés dans leurs zones économiques exclusives conformément au droit international, en particulier en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien au respect de l'ordre fondé sur des règles, et la décision arbitrale de 2016 sur la mer de Chine méridionale rendue par le tribunal, qui est définitive et contraignante.





Ils ont salué la coopération maritime en cours en citant la tenue du premier dialogue maritime entre les Philippines et le Canada de l'année, qui reflète l'importance et l'attention communes que les deux pays accordent à ce domaine en tant que nations maritimes. Ils ont aussi reconnu que le Programme de détection des navires clandestins du Canada contribue à une connaissance accrue du domaine maritime et à la présence opérationnelle soutenue du Canada dans la région et ont souligné la valeur de l'accès continu des Philippines au Programme.





Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur du multilatéralisme et à la collaboration aux Nations Unies, à l'ANASE et dans d'autres organisations internationales. Les dirigeants ont aussi réaffirmé leur fort soutien à la centralité de l'ANASE et à l'analyse de l'ANASE sur la région indo-pacifique et ont reconnu le rôle important des mécanismes dirigés par l'ANASE dans le soutien à la paix et à la stabilité régionales, y compris les efforts continus en vue d'un Code de conduite substantiel et efficace dans la mer de Chine du Sud, conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.





Ils ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer la mobilisation dans le cadre du Partenariat stratégique ANASE-Canada, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agroalimentaire, de la gouvernance de l'IA et de l'économie numérique, afin de promouvoir la prospérité mutuelle et de soutenir une région indo-pacifique stable et fondée sur des règles. Le premier ministre a salué le leadership des Philippines dans le cadre de sa présidence de l'ANASE en 2026.

En ce qui concerne le renforcement des capacités d'un partenariat prêt pour l'avenir, les deux dirigeants ont convenu de ce qui suit :

Ils ont célébré les liens profonds et durables entre leurs peuples, y compris plus d'un million de Canadiens d'origine philippine, qui apportent des contributions importantes dans l'ensemble du Canada.





Ils se sont engagés à renforcer davantage les liens et la mobilité, ont réaffirmé l'importance d'améliorer les services aériens bilatéraux et ont salué la signature du Protocole d'entente sur la coopération touristique, du Protocole d'entente sur la coopération culturelle et de la Déclaration d'intention conjointe sur la coopération en matière de travail et de migration.





Ils ont renouvelé leur un engagement commun relativement aux voies de migration régulières, au recrutement éthique, à la protection et au bien-être des travailleurs migrants, ainsi qu'à la reconnaissance des titres de compétence étrangers, en soutien aux priorités communes.

Conclusion

Le premier ministre Carney et le président Marcos ont convenu de maintenir un engagement étroit et de poursuivre des objectifs ambitieux dans tous les domaines de la coopération. Ils ont exprimé leur confiance dans le fait que le partenariat entre le Canada et les Philippines continuera de croître en portée, en profondeur et en importance stratégique dans les années à venir.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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