INVITATION AUX MÉDIAS - INSCRIPTION AU CONGRÈS QUÉBEC MINES + ÉNERGIE 2024

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Du 18 au 21 novembre 2024, au Centre des congrès de Québec, se tiendra le 45e congrès Québec Mines + Énergie (QM+É). La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, donneront le coup d'envoi officiel, dès 9 h le 19 novembre, à cet événement qui se déroulera sur le thème « Le développement responsable de nos ressources : un gage de prospérité ».

QM+É est un congrès annuel de synergie et d'échanges de connaissances scientifiques des secteurs minier et énergétique. Il s'agit du plus grand rassemblement du genre en Amérique du Nord. L'événement regroupera plus de 2 350 congressistes, 130 exposants ainsi que 250 conférenciers et conférencières venant des secteurs minier et énergétique, représentés par des partenaires du milieu scientifique et du gouvernement, auxquels se grefferont des représentants et représentantes d'établissements d'enseignement. Le programme comprend plus de 225 conférences, formations et ateliers s'articulant autour des thèmes des mines et de l'énergie.

Inscription

Les représentants et représentantes des médias qui souhaitent assister aux activités de QM+É 2024 doivent s'inscrire avant le jeudi 14 novembre 2024, à 16 h, par courriel à [email protected] afin d'obtenir leur accréditation. Les renseignements suivants doivent être fournis :

Nom et prénom

Média représenté

Fonction

Adresse complète

Téléphone

Courriel

Quelques thèmes et moments forts du congrès : Restauration minière : cycle de vie, solutions durables et meilleures pratiques

Développement minier et acceptabilité sociale

Décarbonation et exploitation écoresponsable

Autonomie énergétique

Partenariats économiques avec les communautés autochtones

Minéraux critiques et stratégiques : Réseau MCS, innovation, pôles d'excellence mondiaux, approvisionnement et partenariat transatlantique

Dîner de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Pour plus d'information sur ce rendez-vous unique, consultez le communiqué d'invitation ou visitez le site Québec Mines + Énergie.

Information :

Relations médias

Ministère des Ressources naturelles

et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts