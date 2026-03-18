INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS DE LÉVIS

LÉVIS, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Lévis, l'Office municipal d'habitation de Lévis et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements sociaux et abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence de :

M me Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et députée des Chutes-de-la-Chaudière;

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et députée des Chutes-de-la-Chaudière; l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre;

M. Steven Blaney, maire de Lévis;

M me Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; et M. Gérard Turchon, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Lévis.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 20 mars 2026, 9 h.

L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.

DATE : 20 mars 2026 HEURE : 10 h 45 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]