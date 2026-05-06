INVITATION AUX MÉDIAS : Inauguration du 10ᵉ immeuble de Mission Unitaînés à Saint‑Jean‑sur‑Richelieu
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation
06 mai, 2026, 16:52 ET
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'Office municipal d'habitation Haut-Richelieu et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements sociaux et abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera en présence de :
- Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières;
- M. Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec;
- M. Éric Latour, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- et M. Joël Gomez, directeur général de l'Office municipal d'habitation Haut-Richelieu.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 8 mai 2026, 9 h.
L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.
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DATE : 8 mai 2026
HEURE : 9 h 30
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation
Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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