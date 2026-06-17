Mise en garde à la population - Présence non déclarée de moutarde dans des sauces marinara et arrabbiata préparées et vendues par l'entreprise Aliments Amica

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Aliments Amica, située au 358, rue Notre-Dame Est, à Montréal, avise les personnes qui souffrent d'une allergie à la moutarde de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, ces produits contiennent de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

sauce arrabbiata Arrabbiata_étiquette Marinara_étiquette

Dénomination du produit Allergène Format Lot visé « Marinara » Moutarde 720 ml Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de moutarde « Arrabbiata » Moutarde 720 ml Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de moutarde

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente dans plusieurs établissements de la région de Montréal. Ils étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Les produits étaient vendus à la température ambiante.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie à la moutarde. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5722

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Relations médias

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et de l'Alimentation

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