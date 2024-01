INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant la lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires

QUÉBEC, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires.

Date : Le 15 janvier 2024 Heure : 13 h 30 Lieu : Rimouski

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

