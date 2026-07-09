Infrastructures culturelles de la région de l'Outaouais : le gouvernement du Québec soutient la municipalité de Saint-André-Avellin pour la construction de la bibliothèque municipale

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce un investissement supplémentaire de 1 585 650 $ pour la construction de la bibliothèque municipale de Saint-André-Avellin.

Les sommes annoncées permettront la construction d'une nouvelle bibliothèque au cœur de la municipalité. Cette construction regroupera tous les services aux citoyens en un seul lieu. Le projet s'articule autour de la vision des bibliothèques d'aujourd'hui qui, désormais, sont à la fois des lieux d'étude, de travail, de formation, de création, d'échange et de vie communautaire.

Cette nouvelle infrastructure contribuera donc à la vitalité culturelle, sociale et économique de la région pour les années à venir.

Citations

« Nos bibliothèques sont des véritables pôles de savoir et de culture, partout au Québec. Et c'est aussi vrai ici, dans Papineau. Je suis très fier de pouvoir soutenir ce projet qui va non seulement devenir un lieu rassembleur, mais qui va aussi permettre à nos jeunes de développer le goût de la lecture et de s'intéresser à notre culture. Merci et bravo à tous les partenaires pour ce beau travail! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Nous voici enfin à l'aboutissement d'un projet qui aura nécessité beaucoup d'efforts, de modifications et de détermination. Cette nouvelle bibliothèque permettra aux citoyens et aux citoyennes, jeunes et moins jeunes, d'accéder à un lieu alliant culture, événements et rassemblements. Merci à ceux qui ont collaboré, depuis 2017, à la réalisation de ce merveilleux projet. »

Jean-René Carrière, maire de Saint-André-Avellin

« Les bibliothèques sont une richesse inestimable pour nos communautés. Elles préservent notre savoir, notre culture et notre identité, tout en étant des lieux de rencontre, d'apprentissage et de découverte pour les citoyens de tous les âges. Dans Papineau, elles occupent une place toute particulière dans notre histoire. Louis-Joseph Papineau avait d'ailleurs aménagé une importante bibliothèque dans son manoir, témoignant déjà de l'importance qu'il accordait au savoir. Je salue donc cette belle initiative de la Municipalité de Saint-André-Avellin et je remercie le gouvernement pour son soutien financier. Cet investissement contribuera à enrichir l'offre culturelle et la qualité de vie de toute notre population. »

Paul-André David, préfet de la MRC de Papineau

Fait saillant

Le 25 janvier 2022, selon les critères du Programme Aide au développement des infrastructures culturelles Canada - Québec (PADIC), le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a octroyé une aide financière de 1 007 100 $ à la Municipalité de Saint-André-Avellin. Avec les sommes annoncées aujourd'hui, le total des investissements gouvernementaux se chiffre à 2,5 M$

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Programme Aide au développement des infrastructures culturelles

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]