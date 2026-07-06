États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales - Le ministre Poulin confirme le calendrier de travail du comité consultatif et de suivi avec la Table Québec-municipalités

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Dans le cadre d'une rencontre de la Table Québec-municipalités (TQM), le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, a invité les membres à définir les priorités d'action qui guideront les travaux du comité consultatif et de suivi des États généraux, lesquels débuteront très bientôt et se termineront en décembre avec le dépôt d'un plan d'action. Ces priorités s'inscriront dans la suite des États généraux tenus le 16 juin, qui visaient notamment à identifier des solutions concrètes permettant de soutenir la pérennité des infrastructures municipales, en particulier des infrastructures d'eau.

Le comité a pour mandat de proposer des solutions envisageables en lien avec les différentes priorités d'action, dont :

revoir et réduire les normes;

mettre en commun et uniformiser les services et les infrastructures pour gagner en efficacité;

regrouper et simplifier les programmes;

évaluer les outils de fiscalité et de nouvelles solutions de financement;

encourager le travail collaboratif entre les secteurs public et privé;

assurer une meilleure planification des investissements des gouvernements et des municipalités.

Le comité consultatif et de suivi réunira des représentants du milieu municipal et des ministères et organismes concernés, ainsi que des spécialistes en infrastructures.

Soulignons que la Ville de Québec, la Ville de Montréal, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités ont participé à la rencontre présidée par le ministre des Affaires municipales.

Citation

« Pour la première fois, le gouvernement élabore un plan d'action avec les municipalités et le secteur privé pour répondre à nos enjeux collectifs sur le contrôle des coûts et le financement des infrastructures. Le comité que nous mettons en place est composé de gens compétents qui détiennent une expertise pragmatique. Comme ministre, je vais m'assurer que nous jetons des bases solides à cette nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les municipalités. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

Faits saillants

Rappelons que du 22 mai au 10 juin a eu lieu une consultation en ligne à laquelle la population, les élus municipaux, les membres des administrations municipales et les acteurs du secteur de la construction ont été invités à participer pour exprimer leurs points de vue. Le 16 juin s'est ensuite tenue une journée de réflexion avec le milieu, où plus de 200 personnes ont pu échanger sur l'état de la situation, les différents défis des municipalités ainsi que les solutions envisageables.

Notons que le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, et le ministre des Affaires municipales ont annoncé, lors de la journée de réflexion, l'intention du gouvernement d'investir un milliard de dollars supplémentaires pour le maintien des infrastructures municipales d'eau prioritaires.

La TQM est une instance de concertation et de partenariat qui se réunit au besoin. Les représentants du gouvernement du Québec, du milieu municipal et de celui de l'habitation y discutent de l'administration des municipalités, ainsi que des dossiers touchant la place, le rôle et les responsabilités des acteurs concernés.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]