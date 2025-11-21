Invitation aux médias - Annonce concernant une aide financière en matière d'infrastructures
21 nov, 2025, 15:30 ET
SAINT-CÉLESTIN, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, feront une annonce concernant une aide financière en matière d'infrastructures.
À cette occasion, le maire de la Municipalité du village de Saint-Célestin, M. Raymond Noël, les accompagnera. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 11 h, le 24 novembre.
AIDE-MÉMOIRE
Date :
Lundi 24 novembre 2025
Heure :
14 h 15
Lieu :
Saint-Célestin
