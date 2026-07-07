Le gouvernement Fréchette donne plus de moyens aux organismes qui soutiennent les jeunes
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
07 juil, 2026, 10:00 ET
MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annonce aujourd'hui un nouvel investissement de plus de 1 million de dollars visant à soutenir des initiatives concrètes destinées aux jeunes en situation de vulnérabilité.
Les organismes, reconnus pour leur expertise sur le terrain, mettront en œuvre des projets qui contribueront à améliorer les conditions de vie des jeunes confrontés à des défis importants. Les 12 initiatives retenues (voir l'annexe au communiqué) toucheront notamment la santé mentale, l'insécurité alimentaire, la prévention de l'itinérance et de la criminalité, ainsi que la lutte contre la précarité. Le gouvernement mise sur des solutions qui ont de réelles répercussions dans la vie des jeunes et qui peuvent être déployées rapidement.
Citation
« Notre gouvernement souhaite agir concrètement là où les besoins sont criants. En soutenant des projets portés par des organismes engagés sur le terrain, nous donnons aux jeunes des ressources qui peuvent avoir un effet positif dans leur parcours. Ces investissements reflètent notre volonté d'offrir à chaque jeune les meilleures conditions pour s'épanouir, développer son plein potentiel et envisager l'avenir avec confiance. »
Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
Fait saillant
- Cette initiative s'inscrit dans le Plan d'action jeunesse 2025-2030. Ce dernier découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, dont les deux orientations sont :
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- Offrir aux jeunes des milieux de vie et des environnements stimulants, sains, sécuritaires et ouverts;
- Aider les jeunes dans leurs apprentissages, leurs initiatives et leur projet de vie.
Liens connexes :
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ANNEXE
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Organisme
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Description du projet
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Financement
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AlterHéros
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L'Astérisk
Le projet vise la reprise des services et activités en
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97 500 $
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Collectif Ex-Placé DPJ
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Promotion du guide Grandir et bien partir
Le projet vise la diffusion d'un guide conçu par et pour les
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60 000 $
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Coalition Interjeunes
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Agir maintenant pour les jeunes
Le projet vise à répondre aux besoins essentiels des jeunes vulnérables par
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97 500 $
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Ékip Jeunesse
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Trousseau de départ en appartement
Le projet vise à offrir aux jeunes du réseau de la protection de la jeunesse un trousseau
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97 500 $
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Fondation Ancrage Jeunesse
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Envol vers l'autonomie
Par l'intermédiaire du financement d'un poste en intervention, le projet vise
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60 000 $
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Regroupement des Auberges du cœur du Québec
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Ensemble pour que chaque jeune mange à sa faim
Le projet vise à fournir une aide alimentaire rapide et adaptée aux jeunes de 12 à 35 ans en
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97 500 $
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Regroupement des maisons des jeunes du Québec
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Soutien aux jeunes (nom temporaire)
Le projet vise à soutenir directement les maisons des jeunes pour qu'elles puissent s'attaquer
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94 500 $
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Regroupement des organismes communautaires
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Repérer, comprendre, agir
Le projet vise la mise en place de cellules régionales qui analysent les situations
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97 500 $
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Regroupement des organismes communautaires
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Soutenir les parcours, favoriser la réussite
Le projet vise la distribution de matériel scolaire à des jeunes vulnérables, en particulier
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94 500 $
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Association québécoise de prévention du suicide
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Semaine de prévention du suicide
Renforcer le volet jeunesse de la Semaine de prévention du suicide 2027 afin d'augmenter
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70 430 $
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Coalition Jeunes+
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Coalition Jeunes+ - Citoyenneté et prévention
Le projet vise la consultation de jeunes dans 9 régions du Québec en vue de produire
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94 500 $
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Dans la rue
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Dans la rue - Aspire
Le projet vise à effectuer des interventions directes auprès de 50 jeunes d'âge mineur
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94 500 $
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Total :
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1 055 930 $
SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
Source: Marielle-Dominique Jobin, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 367 763-7019, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]
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