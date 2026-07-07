Le gouvernement Fréchette donne plus de moyens aux organismes qui soutiennent les jeunes

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annonce aujourd'hui un nouvel investissement de plus de 1 million de dollars visant à soutenir des initiatives concrètes destinées aux jeunes en situation de vulnérabilité.

Les organismes, reconnus pour leur expertise sur le terrain, mettront en œuvre des projets qui contribueront à améliorer les conditions de vie des jeunes confrontés à des défis importants. Les 12 initiatives retenues (voir l'annexe au communiqué) toucheront notamment la santé mentale, l'insécurité alimentaire, la prévention de l'itinérance et de la criminalité, ainsi que la lutte contre la précarité. Le gouvernement mise sur des solutions qui ont de réelles répercussions dans la vie des jeunes et qui peuvent être déployées rapidement.

Citation

« Notre gouvernement souhaite agir concrètement là où les besoins sont criants. En soutenant des projets portés par des organismes engagés sur le terrain, nous donnons aux jeunes des ressources qui peuvent avoir un effet positif dans leur parcours. Ces investissements reflètent notre volonté d'offrir à chaque jeune les meilleures conditions pour s'épanouir, développer son plein potentiel et envisager l'avenir avec confiance. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Fait saillant

Cette initiative s'inscrit dans le Plan d'action jeunesse 2025-2030. Ce dernier découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, dont les deux orientations sont :

Offrir aux jeunes des milieux de vie et des environnements stimulants, sains, sécuritaires et ouverts; Aider les jeunes dans leurs apprentissages, leurs initiatives et leur projet de vie.



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ANNEXE

Organisme Description du projet Financement AlterHéros L'Astérisk Le projet vise la reprise des services et activités en

présence à l'Astérisk pour les jeunes de la communauté LGBTQ+ de Montréal. 97 500 $ Collectif Ex-Placé DPJ Promotion du guide Grandir et bien partir Le projet vise la diffusion d'un guide conçu par et pour les

jeunes afin de soutenir la transition à la vie adulte des jeunes placés. 60 000 $ Coalition Interjeunes Agir maintenant pour les jeunes Le projet vise à répondre aux besoins essentiels des jeunes vulnérables par

la distribution d'aide alimentaire, de produits d'hygiène et de matériel scolaire, ainsi

que par le biais d'initiatives de proximité soutenant celles et ceux à risque d'itinérance. 97 500 $ Ékip Jeunesse Trousseau de départ en appartement Le projet vise à offrir aux jeunes du réseau de la protection de la jeunesse un trousseau

de départ pour faciliter leur emménagement dans leur premier appartement. 97 500 $ Fondation Ancrage Jeunesse Envol vers l'autonomie Par l'intermédiaire du financement d'un poste en intervention, le projet vise

la diminution des facteurs de risque chez les jeunes de 16 à 25 ans en leur

offrant de l'accompagnement dans leur transition à la vie adulte. 60 000 $ Regroupement des Auberges du cœur du Québec Ensemble pour que chaque jeune mange à sa faim Le projet vise à fournir une aide alimentaire rapide et adaptée aux jeunes de 12 à 35 ans en

situation de vulnérabilité, par le biais des 32 Auberges du cœur du Québec. 97 500 $ Regroupement des maisons des jeunes du Québec Soutien aux jeunes (nom temporaire) Le projet vise à soutenir directement les maisons des jeunes pour qu'elles puissent s'attaquer

aux enjeux prioritaires ciblés par les jeunes, comme la précarité, la violence, l'intolérance,

le racisme, le sexisme ou l'homophobie. 94 500 $ Regroupement des organismes communautaires

autonomes jeunesse du Québec Repérer, comprendre, agir Le projet vise la mise en place de cellules régionales qui analysent les situations

vécues par des jeunes aux prises avec des ruptures de service, afin de documenter

ces dernières et de trouver des solutions concrètes pour soutenir rapidement et

efficacement les jeunes. 97 500 $ Regroupement des organismes communautaires

québécois de lutte au décrochage Soutenir les parcours, favoriser la réussite Le projet vise la distribution de matériel scolaire à des jeunes vulnérables, en particulier

aux jeunes à risque de décrochage ou ayant décroché ou raccroché. 94 500 $ Association québécoise de prévention du suicide Semaine de prévention du suicide Renforcer le volet jeunesse de la Semaine de prévention du suicide 2027 afin d'augmenter

la portée des messages de prévention auprès des jeunes de 15 à 29 ans. 70 430 $ Coalition Jeunes+ Coalition Jeunes+ - Citoyenneté et prévention Le projet vise la consultation de jeunes dans 9 régions du Québec en vue de produire

un livre blanc sur l'itinérance jeunesse. 94 500 $ Dans la rue Dans la rue - Aspire Le projet vise à effectuer des interventions directes auprès de 50 jeunes d'âge mineur

du réseau de la protection de la jeunesse à Montréal. 94 500 $

Total : 1 055 930 $

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source: Marielle-Dominique Jobin, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 367 763-7019, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]