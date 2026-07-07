Le gouvernement Fréchette donne plus de moyens aux organismes qui soutiennent les jeunes

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Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

07 juil, 2026, 10:00 ET

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annonce aujourd'hui un nouvel investissement de plus de 1 million de dollars visant à soutenir des initiatives concrètes destinées aux jeunes en situation de vulnérabilité.

Les organismes, reconnus pour leur expertise sur le terrain, mettront en œuvre des projets qui contribueront à améliorer les conditions de vie des jeunes confrontés à des défis importants. Les 12 initiatives retenues (voir l'annexe au communiqué) toucheront notamment la santé mentale, l'insécurité alimentaire, la prévention de l'itinérance et de la criminalité, ainsi que la lutte contre la précarité. Le gouvernement mise sur des solutions qui ont de réelles répercussions dans la vie des jeunes et qui peuvent être déployées rapidement.

Citation

« Notre gouvernement souhaite agir concrètement là où les besoins sont criants. En soutenant des projets portés par des organismes engagés sur le terrain, nous donnons aux jeunes des ressources qui peuvent avoir un effet positif dans leur parcours. Ces investissements reflètent notre volonté d'offrir à chaque jeune les meilleures conditions pour s'épanouir, développer son plein potentiel et envisager l'avenir avec confiance. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Fait saillant

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ANNEXE

Organisme

Description du projet

Financement

AlterHéros

L'Astérisk

Le projet vise la reprise des services et activités en
présence à l'Astérisk pour les jeunes de la communauté LGBTQ+ de Montréal.

97 500 $

Collectif Ex-Placé DPJ

Promotion du guide Grandir et bien partir

Le projet vise la diffusion d'un guide conçu par et pour les
jeunes afin de soutenir la transition à la vie adulte des jeunes placés.

60 000 $

Coalition Interjeunes

Agir maintenant pour les jeunes

Le projet vise à répondre aux besoins essentiels des jeunes vulnérables par
la distribution d'aide alimentaire, de produits d'hygiène et de matériel scolaire, ainsi
que par le biais d'initiatives de proximité soutenant celles et ceux à risque d'itinérance.

97 500 $

Ékip Jeunesse

Trousseau de départ en appartement

Le projet vise à offrir aux jeunes du réseau de la protection de la jeunesse un trousseau
de départ pour faciliter leur emménagement dans leur premier appartement.

97 500 $

Fondation Ancrage Jeunesse

Envol vers l'autonomie

Par l'intermédiaire du financement d'un poste en intervention, le projet vise
la diminution des facteurs de risque chez les jeunes de 16 à 25 ans en leur
offrant de l'accompagnement dans leur transition à la vie adulte.

60 000 $

Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Ensemble pour que chaque jeune mange à sa faim

Le projet vise à fournir une aide alimentaire rapide et adaptée aux jeunes de 12 à 35 ans en
situation de vulnérabilité, par le biais des 32 Auberges du cœur du Québec.

97 500 $

Regroupement des maisons des jeunes du Québec

Soutien aux jeunes (nom temporaire)

Le projet vise à soutenir directement les maisons des jeunes pour qu'elles puissent s'attaquer
aux enjeux prioritaires ciblés par les jeunes, comme la précarité, la violence, l'intolérance,
le racisme, le sexisme ou l'homophobie.

94 500 $

Regroupement des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec

Repérer, comprendre, agir

Le projet vise la mise en place de cellules régionales qui analysent les situations
vécues par des jeunes aux prises avec des ruptures de service, afin de documenter
ces dernières et de trouver des solutions concrètes pour soutenir rapidement et
efficacement les jeunes.

97 500 $

Regroupement des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage

Soutenir les parcours, favoriser la réussite

Le projet vise la distribution de matériel scolaire à des jeunes vulnérables, en particulier
aux jeunes à risque de décrochage ou ayant décroché ou raccroché.

94 500 $

Association québécoise de prévention du suicide

Semaine de prévention du suicide

Renforcer le volet jeunesse de la Semaine de prévention du suicide 2027 afin d'augmenter
la portée des messages de prévention auprès des jeunes de 15 à 29 ans.

70 430 $

Coalition Jeunes+

Coalition Jeunes+ - Citoyenneté et prévention

Le projet vise la consultation de jeunes dans 9 régions du Québec en vue de produire
un livre blanc sur l'itinérance jeunesse.

94 500 $

Dans la rue

Dans la rue - Aspire

Le projet vise à effectuer des interventions directes auprès de 50 jeunes d'âge mineur
du réseau de la protection de la jeunesse à Montréal.

94 500 $

Total :

1 055 930 $

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source: Marielle-Dominique Jobin, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 367 763-7019, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]

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