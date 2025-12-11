TORONTO, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Investment Planning Counsel Inc. (IPC), une filiale en propriété exclusive de la Canada Vie, a annoncé la clôture de son achat des actifs de gestion du patrimoine de la société De Thomas Wealth Management Corp. (De Thomas). Grâce à cette acquisition, IPC ajoute 35 conseillers à son réseau global de services-conseils à l'échelle du pays et accroît son actif administré de 2,8 G$, le portant ainsi à plus de 43 G$. L'entente visant l'acquisition des actifs de gestion de patrimoine de la société De Thomas par IPC avait été annoncée le 22 juillet 2025.

Cette transaction reflète la croissance continue d'IPC dans le secteur des courtiers en gestion du patrimoine indépendants et souligne sa position stratégique en tant que destination de choix pour les conseillers entrepreneurs au Canada. Avec l'appui de la Canada Vie, IPC continue d'investir dans les technologies destinées aux conseillers, les plateformes d'affaires, ainsi que dans l'expertise. En collaboration avec IPC, les conseillers disposent des moyens nécessaires pour bâtir une entreprise plus performante en offrant une expérience exceptionnelle à leurs clients.

« La clôture d'aujourd'hui marque une étape importante dans ce qui a été un parcours emballant », explique John Novachis, vice-président exécutif, Croissance et relève des conseillers d'IPC. « IPC et De Thomas ont des valeurs communes : un fort esprit d'entrepreneuriat, ancré dans notre engagement à offrir des conseils axés sur le client. »

De Thomas a choisi IPC pour l'étendue et la profondeur de son expertise et de ses ressources, qui lui permettront de continuer à faire croître ses activités afin de mieux servir ses clients. L'accès à IPC One - la plateforme d'affaires d'IPC axée sur la technologie pour la gestion discrétionnaire de portefeuille -, les solutions à valeur nette élevée pour les investisseurs et l'approche attrayante d'IPC en matière de planification de la relève des conseillers figuraient parmi les principaux facteurs considérés pour cette transaction.

« Tout au long de ce processus, nous nous sommes résolument concentrés sur la création de nouvelles possibilités pour nos conseillers, de commenter Tony De Thomasis, président et chef de la direction chez De Thomas. « Les plateformes d'affaires d'IPC et son orientation vers l'expérience client nous procureront les ressources, les capacités opérationnelles et les solutions nécessaires pour bonifier notre offre, approfondir nos relations clients existantes et en établir de nouvelles, tout en préservant une culture d'indépendance entrepreneuriale. »

Fondée en 1987, De Thomas Wealth Management est une société indépendante détenue et exploitée par une famille, dont l'actif administré est de plus de 2,8 milliards de dollars. Avec des bureaux partout au Canada, cette société offre des services de gestion du patrimoine objectifs et axés sur le client, fondés sur les valeurs de relations à long terme, de confiance et d'attention personnalisée, qui reflètent son engagement en tant qu'entreprise multigénérationnelle.

