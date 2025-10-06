WINNIPEG, MB, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage national révèle une hausse inquiétante de l'épuisement professionnel en milieu de travail : près de 39 % des employés canadiens déclarent se sentir épuisés, une augmentation inquiétante par rapport à 2023.

Les résultats montrent que l'épuisement professionnel n'est pas qu'une question de bien-être : c'est aussi un enjeu économique. Pour une entreprise comptant 500 employés, les pertes de productivité et les coûts salariaux qui y sont associés peuvent dépasser 3,4 millions de dollars par an. Toutefois, les organisations de même taille qui privilégient la prévention de l'épuisement professionnel peuvent épargner environ 1,7 million de dollars par année.

« L'épuisement professionnel n'est pas seulement un problème personnel - c'est un enjeu organisationnel qui a un coût bien réel, affirme Mary Ann Baynton, directrice générale, Stratégies et Collaboration au sein des Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale de la Canada Vie. Lorsqu'une organisation investit dans la prévention, elle protège non seulement ses employés, mais aussi ses bénéfices nets. »

Seuls 36 % des employés affirment que leur lieu de travail offre de véritables programmes pour prévenir l'épuisement professionnel - l'écart entre les priorités affichées et le soutien réel offert constitue une omission coûteuse.

« Les résultats de cette année soulignent l'urgence pour les milieux de travail canadiens de passer de la sensibilisation à l'action », déclare Michael Cooper, vice-président de Recherche en santé mentale Canada (RSMC). Avec près de 40 % des employés qui se disent en situation d'épuisement professionnel et plus de la moitié qui sont confrontés à des problèmes de santé mentale affectant leur travail, le coût de l'inaction est trop élevé. »

Le sondage de 2025, commandé par RSMC en partenariat avec les Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale (SMTSM), a été réalisé par Pollara.

Principaux constats du sondage :

L'épuisement professionnel est très répandu : 39 % des employés se disent en état d'épuisement, avec des taux plus élevés chez les femmes et les personnes racisées.

: 39 % des employés se disent en état d'épuisement, avec des taux plus élevés chez les femmes et les personnes racisées. Le soutien est déterminant : Selon les employés, le soutien des gestionnaires et des collègues a l'effet le plus positif sur leur santé mentale.

: Selon les employés, le soutien des gestionnaires et des collègues a l'effet le plus positif sur leur santé mentale. Un écart dans la divulgation : Seulement 42 % des employés ayant reçu un diagnostic de trouble de santé mentale le divulguent au travail, souvent par crainte de répercussions sur leur carrière.

: Seulement 42 % des employés ayant reçu un diagnostic de trouble de santé mentale le divulguent au travail, souvent par crainte de répercussions sur leur carrière. L'efficacité des programmes : Les mesures concrètes comme les congés payés et les horaires flexibles sont plus efficaces que les campagnes de sensibilisation.

Ce que les employeurs peuvent faire :

Utiliser l'approche Planification des mesures d'adaptation pour les leaders offerte par SMTSM pour éliminer les obstacles afin que les employés puissent demeurer productifs tout en se sentant soutenus.

offerte par SMTSM pour éliminer les obstacles afin que les employés puissent demeurer productifs tout en se sentant soutenus. Tirer parti de l'approche Gestion de l'épuisement professionnel pour les leaders offerte par SMTSM afin d'aider les gestionnaires à détecter les signes d'épuisement professionnel et à intervenir rapidement.

offerte par SMTSM afin d'aider les gestionnaires à détecter les signes d'épuisement professionnel et à intervenir rapidement. Tirer parti du contenu de l'approche Stress lié à la charge de travail des employés offerte par SMTSM pour favoriser l'équilibre travail-vie personnelle et la mise en place d'horaires flexibles.

offerte par SMTSM pour favoriser l'équilibre travail-vie personnelle et la mise en place d'horaires flexibles. Utiliser la stratégie Actions fondées sur des données probantes pour la santé et la sécurité psychologiques offerte par SMTSM afin de créer un milieu de travail psychologiquement sécuritaire où les employés se sentent à l'aise de s'exprimer.

offerte par SMTSM afin de créer un milieu de travail psychologiquement sécuritaire où les employés se sentent à l'aise de s'exprimer. Consulter le rapport Coût de l'inaction de la Canada Vie pour découvrir des stratégies concrètes.

Les employeurs qui adoptent ces stratégies constatent non seulement une amélioration du bien-être des employés, mais aussi un retour sur l'investissement important, comme il est indiqué dans le rapport Coût de l'inaction de la Canada Vie.

Consultez Recherche en santé mentale Canada pour télécharger la version intégrale du sondage ou explorer les outils disponibles pour soutenir votre personnel.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco inc., membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

SOURCE The Canada Life Assurance Company

Personne-ressource pour les médias : Colin Roy, Directeur adjoint principal, Communications, Relations avec les médias, 204 946-7380, [email protected]