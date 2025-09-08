HAY RIVER, NT, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada versera plus de 18,7 millions de dollars au Nunavut cette année pour créer des collectivités plus fortes et plus connectées.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer afin de construire plus de logements. L'annonce d'aujourd'hui reflète exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à réaliser.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire des infrastructures essentielles et des infrastructures de loisirs qui permettent aux familles canadiennes de s'épanouir.

Par exemple, dans la ville de Norman Wells, 1,2 millions de dollars sont investis pour le remplacement des conduites d'eau vieillissantes. Cela permet de renforcer le réseau de distribution d'eau de la ville, ce qui contribuera à prévenir les fuites et à garantir une distribution d'eau potable sûre et fiable pour les années à venir. Ce projet améliore les infrastructures essentielles sur lesquelles les habitants comptent au quotidien.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructures.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Cet investissement stimulera des projets d'infrastructure essentiels et n'est qu'un des moyens par lesquels nous aidons les collectivités des Territoires du Nord-Ouest à faire progresser leurs priorités et à soutenir leur croissance à long terme. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Protéger et soutenir nos résidents demeure notre priorité absolue. Pour relever efficacement les défis, il faut des partenariats solides entre les gouvernements des collectivités, les gouvernements autochtones, le gouvernement du Canada et le GTNO. Je tiens à remercier toutes les personnes qui travaillent sur le terrain pour leur engagement envers des collectivités résilientes et sécuritaires. Ensemble, nous veillons à répondre aux besoins des résidents et à maintenir des collectivités fortes et prêtes à faire face aux situations d'urgence. »

Vince McKay, ministre des Affaires municipales et communautaires, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2024 et 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements en matière d'infrastructures de base. En 2025-2026, le FDCC versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités dans l'ensemble du Canada pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

dans le cadre du FDCC, y compris plus de 199,9 millions de dollars dans les collectivités des Territoires du Nord-Ouest Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

Le FDCC permet de faciliter l'accès au financement en fonction des mesures prises par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir les projets d'infrastructures qui contribuent à augmenter l'offre de logements et à créer des collectivités connectées.

Document d'information : Investissons dans l'ensemble du Canada pour bâtir des collectivités sûres et fortes

Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

