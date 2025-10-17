WINNIPEG, MB, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada alloue plus de 82,3 millions de dollars au Manitoba cette année afin de créer des collectivités plus fortes et mieux connectées.

Nos collectivités ne peuvent se développer pour soutenir une hausse de l'offre de logements que si des investissements sont réalisés dans des projets liés aux infrastructures de base, comme le transport en commun, les réseaux de distribution de l'eau et de traitement des eaux usées, les routes locales et les ponts. Avec l'annonce d'aujourd'hui, c'est exactement ce que fait le gouvernement du Canada.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire les infrastructures essentielles et récréatives qui permettent aux familles canadiennes de s'épanouir.

Dans la municipalité de Rhineland par exemple, le financement destiné au prolongement du réseau rural de distribution de l'eau de Plum Coulee a permis l'installation d'environ 8,7 km de conduites d'eau entre Plum Coulee et Ag Park West, ce qui améliore la pression de l'eau dans la phase 2 du parc industriel Ag West. Le projet a contribué à assurer un meilleur approvisionnement et une meilleure distribution de l'eau, offrant ainsi des services améliorés pour soutenir la communauté existante et attirer de nouvelles entreprises.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique aux besoins actuels et futurs en matière d'infrastructures.

« Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par créer des collectivités fortes. Nous investissons dans la réalisation de nouveaux projets d'infrastructures qui soutiennent le logement et favorisent des collectivités connectées. Notre investissement dans les collectivités dans l'ensemble du Manitoba renforce notre engagement à bâtir de manière audacieuse, à bâtir solide et à bâtir ensemble. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'annonce d'aujourd'hui représente une autre source de soutien fédéral pour les Manitobains. Votre nouveau gouvernement fédéral est présent pour investir dans des projets d'infrastructure dans tout le Manitoba pour bâtir des collectivités sécuritaire et accessibles où les individus et les familles peuvent s'épanouir. »

L'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud

« Le Manitoba reste déterminé à aider ses municipalités à construire et à revitaliser les infrastructures publiques qui favorisent un environnement plus propre et des collectivités plus fortes et plus résilientes. Ce financement permettra de faire en sorte que les collectivités du Manitoba ont accès aux infrastructures essentielles dont elles ont besoin pour soutenir le logement, faire progresser les priorités locales, promouvoir une croissance durable et améliorer la qualité de vie de tous les résidents. »

L'honorable Glen Simard, ministre des Relations avec les municipalités et le Nord, ministre des affaires francophones et ministre de la Société manitobaine des alcools et des loteries

« Winnipeg est une ville en pleine croissance, et cette croissance s'appuie sur des infrastructures solides et fiables. Les investissements effectués dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada nous aident à répondre aux besoins d'une population toujours plus importante en soutenant des projets essentiels, dont ceux liés aux routes et au transport en commun ainsi qu'aux services ambulanciers et de lutte contre les incendies. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada d'investir dans les priorités municipales qui permettent à des villes comme Winnipeg de construire davantage de logements, de renforcer les quartiers et de créer des communautés mieux connectées. »

Scott Gillingham, maire de Winnipeg

Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) permettra de verser 26,7 milliards de dollars entre 2024 et 2034 en financement fédéral afin de favoriser les investissements en matière d'infrastructures de base. En 2025-2026, le FDCC versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités dans l'ensemble du Canada pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

En 2025-2026, le Manitoba recevra 82 363 041 $ pour réaliser des investissements stratégiques dans les infrastructures, avec des projets entrant dans 19 catégories. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 26,6 milliards de dollars dans l'ensemble du Canada dans le cadre du FDCC, dont plus de 957 millions de dollars dans les collectivités du Manitoba.

Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures.

Le FDCC permet de faciliter l'accès au financement en fonction des mesures prises par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir les projets d'infrastructures qui contribuent à augmenter l'offre de logements et à créer des collectivités connectées.

