LONGUEUIL, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, de Caroline Desrochers, Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, de Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Date : Le lundi 8 décembre 2025

Heure : 9 h 30 [HNE]

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Relations avec les médias [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

