Investissements PSP se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour une troisième année consécutive

MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est fier d'avoir été nommé l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour 2020. Ce gestionnaire de fonds pour des régimes de pensions, dont les principaux bureaux d'affaires sont situés à Montréal, a été reconnu pour une troisième année consécutive comme l'un des meilleurs endroits où travailler dans la ville.

« Nous sommes honorés de cette reconnaissance qui renforce notre réputation d'investisseur qui sait trouver l'angle », a dit Neil Cunningham, président et chef de la direction, Investissements PSP. « Au terme de deux décennies d'activités, l'accent que nous mettons sur la création d'un milieu de travail exceptionnel guide nos efforts d'investissement au nom des contributeurs et des bénéficiaires qui ont consacré leur carrière au service du Canada. »

Avec un actif sous gestion de 168 milliards de dollars et des bureaux à Ottawa, Montréal, New York, Londres et Hong Kong, Investissements PSP s'engage à employer les meilleures pratiques pour soutenir son effectif global en pleine expansion. La candidature de l'entreprise a été jugée selon huit critères : le milieu de travail physique; l'atmosphère de travail et les relations sociales; la formation et le perfectionnement des compétences; la communication avec les employés; la gestion du rendement et l'engagement communautaire.

« Nos gens sont à la base de l'expérience que nous offrons aux employés et du succès de nos investissements. Ils nous aident à renforcer une culture de travail solide qui encourage l'authenticité, l'établissement de relations et la diversité des perspectives », a dit Giulia Cirillo, première vice-présidente et chef mondiale, Ressources humaines et communications, Investissements PSP. « Alors que nous continuons à accroître nos investissements mondiaux et notre empreinte géographique, nous maintenons un engagement ferme en faveur de l'inclusion et de la diversité. Grâce aux activités de notre Conseil pour l'inclusion et la diversité, de ses huit groupes d'affinité et de ses 100 contributeurs directs, nous co-créons un environnement de travail dynamique et innovant sur trois continents. »

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 168 milliards de dollars au 31 mars 2019. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

