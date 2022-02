MONTRÉAL, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est fier d'annoncer qu'il a été nommé l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour une cinquième année consécutive.

Les meilleurs employeurs de Montréal est une compétition annuelle qui reconnaît les employeurs de la région du Grand Montréal qui sont au premier rang de leur secteur à offrir des milieux de travail exceptionnels. Le plus important bureau d'affaires d'Investissements PSP est situé à Montréal.

« Nous sommes honorés d'être une fois de plus nommés parmi les meilleurs employeurs de Montréal et d'être reconnus à ce titre pour une cinquième année consécutive », déclare Neil Cunningham, président et chef de la direction d'Investissements PSP. « Nous sommes très fiers de notre culture qui reconnaît nos employé(e)s, les soutient et les aide à réaliser leur plein potentiel. Notre lien avec Montréal est très spécial et nous sommes fiers de faire partie de cette grande ville. »

« Chez Investissements PSP, nous nous engageons à adopter des pratiques de classe mondiale pour soutenir notre importante main-d'œuvre à Montréal et notre main-d'œuvre mondiale en pleine expansion », affirme Giulia Cirillo, première vice-présidente et chef mondiale des Ressources humaines et Communications, chez Investissements PSP. « Tout au long de la dernière année, nous avons amélioré nos offres d'emploi avec de nombreuses initiatives qui favorisent une connexion authentique, l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et le soutien à la santé mentale. L'impact, la pleine conscience, l'équité, l'inclusion et la diversité restent des éléments essentiels de notre approche pour retenir et attirer les meilleurs talents. »

Parmi les nouveaux projets et initiatives qui ont contribué à la reconnaissance continue d'Investissements PSP comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal, mentionnons :

Continuer à soutenir nos employé(e)s tout au long de l'adaptation au télétravail et en préparation de la mise en place d'un environnement de travail hybride.

Adapter notre formation et notre développement à un format incluant des cours en ligne et des formations virtuelles. Au cours de la dernière année, notre programme de développement du leadership comptait près de 100 diplômés.

Élargir la portée de nos avantages sociaux pour inclure des services de soins de santé virtuels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une couverture pour la santé mentale.

Offrir à nos employé(e)s des congés supplémentaires pour leur permettre de se concentrer sur leur bien-être, de se ressourcer et de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Lancer un programme flexible de solutions de service de garde pour nos employé(e)s de Montréal et leurs familles.

Écouter les employé(e)s par le biais de sondages d'engagement réguliers et créer des plans d'action ciblés pour répondre aux résultats des sondages.

La candidature d'Investissements PSP à la compétition Les meilleurs employeurs de Montréal a été jugée sur la base de huit critères indicatifs du succès de l'organisation et de la satisfaction des employé(e)s : (1) lieu de travail; (2) atmosphère et aspect social; (3) avantages médicaux, financiers et familiaux; (4) vacances et congés; (5) communications avec les employés; (6) gestion du rendement; (7) formation et perfectionnement des compétences; et (8) participation communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur domaine afin de déterminer lesquelles offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes.

À propos d'Investissements PSP

Investissements PSP est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec un actif net d'environ 204,5 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2021. Il gère un portefeuille mondial diversifié de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créé en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez www.investpsp.com ou suivez Investissements PSP sur Twitter et LinkedIn .

