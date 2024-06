MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) se réjouit de la désignation par le gouverneur en conseil de Maryse Bertrand comme nouvelle présidente du conseil d'administration d'Investissements PSP. Maryse Bertrand a rejoint le conseil d'administration en tant qu'administratrice de sociétés en septembre 2018.

« Nous sommes ravis que Maryse Bertrand ait accepté d'assumer le rôle de présidente du conseil d'administration », déclare Martin Glynn, président sortant du conseil d'administration d'Investissements PSP. « Grâce à ses compétences exceptionnelles en matière de leadership et à sa connaissance approfondie du secteur, Maryse Bertrand jouera un rôle essentiel en dirigeant le conseil d'administration dans la poursuite des objectifs et des valeurs d'Investissements PSP. »

« Je tiens à remercier Martin Glynn pour son dévouement et les services qu'il a rendus à Investissements PSP et je suis heureuse d'annoncer qu'il a accepté de rester temporairement membre du conseil d'administration jusqu'à ce qu'un nouvel administrateur soit nommé. Son leadership a été déterminant dans la mise en place de l'organisation solide que nous avons aujourd'hui », déclare Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. « J'ai été témoin de l'immense contribution de Maryse au succès d'Investissements PSP dans son rôle d'administratrice de sociétés et je me réjouis de poursuivre cette merveilleuse collaboration dans son nouveau rôle. »

La désignation de Maryse Bertrand comme présidente du conseil d'administration d'Investissements PSP a pris effet le 20 juin 2024.

Forte d'une carrière impressionnante de plus de 35 ans dans les domaines du droit et des affaires, elle apporte une grande expérience et un leadership éprouvé pour guider l'organisation dans sa prochaine phase de croissance et de développement.

En 2007, le Barreau du Québec a décerné à Mme Bertrand le titre d'Avocate émérite (Ad.E.) en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la profession juridique. Mme Bertrand est titulaire d'un diplôme de droit (avec grande distinction) de l'Université McGill et d'un M.Sc. en gestion des risques de la New York University, Stern School of Business.

Maryse Bertrand est actuellement présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université McGill et siège au conseil d'administration de Metro Inc.

