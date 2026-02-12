TORONTO, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux fonds communs de placement afin d'offrir un accès supplémentaire aux investisseurs. Les nouvelles stratégies offertes sont cinq Portefeuilles de FNB Manuvie et le Fonds d'occasions de crédit mondial Manuvie.

« Ces nouveaux lancements offrent davantage de choix aux investisseurs qui recherchent des stratégies gérées activement pour diversifier et préserver leur capital ou pour générer des revenus afin de répondre aux besoins de leur portefeuille, a déclaré Kristie Feinberg, cheffe, Services aux particuliers, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. Nous sommes ravis de lancer ces nouveaux fonds et de rendre ces stratégies plus accessibles et plus faciles à utiliser pour les conseillers et leurs clients. »

« Avec le lancement des Portefeuilles de FNB Manuvie, nous proposons cinq de nos FNB gérés activement les plus demandés à nos partenaires qui préfèrent investir dans une structure de fonds communs de placement, a ajouté Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Investissements Manuvie. Nous avons lancé ces fonds en tenant compte de l'information sur le coût total, offrant ainsi une plus grande flexibilité tout en appliquant les mêmes processus de placement rigoureux, depuis les équipes Bêta systématique des actions et Bêta systématique des titres à revenu fixe de Gestion de placements Manuvie, afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs à long terme. »

Portefeuilles de FNB Manuvie

Fonds FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie (FNB sous-jacent : IDIV )

Ce fonds investit dans le FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie (IDIV.B), qui vise à procurer un revenu régulier et à dégager une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres internationaux versant des dividendes.

Fonds FNB ingénieux de dividendes Manuvie (FNB sous-jacent : CDIV )

Ce fonds investit dans le FNB ingénieux de dividendes Manuvie (CDIV), qui vise à procurer un revenu régulier et à dégager une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens versant des dividendes

Fonds FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie (FNB sous-jacent : BSKT )

Ce fonds investit dans le FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie (BSKT), qui cherche à obtenir le revenu le plus élevé possible tout en préservant le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par les gouvernements fédéral ou provinciaux, par les administrations municipales ou par des sociétés du Canada.

Fonds FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie (FNB sous-jacent : TERM )

Ce fonds investit dans le FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie (TERM), qui cherche à générer le revenu le plus élevé possible tout en préservant le capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des sociétés canadiennes. Il peut également investir dans des titres à revenu fixe à court terme émis par les gouvernements fédéral, provinciaux ou municipaux du Canada.

Fonds FNB Avantage Mondial Manuvie (FNB sous-jacent : GEDG)

Ce fonds investit dans le FNB Avantage Mondial Manuvie (GEDG,) qui vise à offrir une plus-value du capital à long terme principalement au moyen de placements diversifiés dans des actions mondiales.

Fonds d'occasions de crédit mondial Manuvie

Sous-conseillé par Mawer Investment Management Ltd., le fonds investit dans des obligations de société émises par des entreprises mondiales pour les investisseurs à la recherche de revenus, de stabilité et de diversification. Dirigée par le gestionnaire de portefeuille Brian Carney, l'équipe Titres de créance mondiaux de Mawer adopte une approche flexible dans la gestion du portefeuille afin de tirer parti des occasions qui se présentent à l'échelle mondiale.

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du fonds et le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

