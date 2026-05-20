Ces applications s'inscrivent dans la priorité stratégique de Manuvie visant à devenir une organisation axée sur l'intelligence artificielle





visant à devenir une organisation axée sur l'intelligence artificielle S'inscrit dans le cadre du déploiement d'outils d'IA à l'échelle de l'organisation, notamment la récente mise en place de la plateforme d'IA dotée d'un assistant de recherche destinée aux équipes de placement sur les marchés publics de la Société

TORONTO et BOSTON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie (GPA Manuvie) a annoncé aujourd'hui les détails de trois outils de vente et d'aide aux conseillers basés sur l'IA qui rationalisent les tâches courantes, offrant ainsi aux conseillers et aux équipes Ventes un soutien plus rapide et des informations plus claires, afin que les équipes puissent consacrer davantage de temps à leurs clients, à leurs relations et aux conseils qui comptent.

« L'IA devient un puissant catalyseur et un facteur de différenciation dans la manière dont les équipes commerciales se positionnent auprès des conseillers financiers, des promoteurs de régimes et d'autres intermédiaires », a déclaré Paul Lorentz, président et chef de la direction, GPA Manuvie. « En réduisant les frictions dans le travail quotidien et en mettant en évidence des informations plus pertinentes, ces outils permettent à nos équipes de se concentrer sur l'essentiel : écouter attentivement, mettre à profit leur expérience et leur jugement, et aider leurs clients à prendre des décisions en toute confiance. Cet équilibre entre technologie de pointe et conseils avisés continuera de définir la manière dont nous nous développons et servons nos clients dans un secteur en constante évolution. »

Gestion de patrimoine Canada : des réponses rapides et précises en matière de conformité pour permettre aux conseillers de consacrer plus de temps à leurs clients

L'outil d'IA de Gestion de patrimoine Manuvie a été conçu pour permettre aux conseillers d'accéder rapidement à des réponses fiables concernant les questions relatives aux politiques et procédures de conformité.

Depuis son lancement, cet outil d'IA a suscité un vif intérêt, avec près de 980 utilisateurs et plus de 5 400 conversations à ce jouri. Le gain de temps est considérable : 42 % des conseillers déclarent gagner jusqu'à 15 minutes par demande, et 29 % supplémentaires indiquent gagner entre 15 et 30 minutes par demande--un temps qu'ils peuvent consacrer aux entretiens avec leurs clients, à la planification de portefeuille, au renforcement de leurs relations et au développement de leur activitéii.

« Notre outil permet aux conseillers d'exploiter immédiatement des politiques et des procédures complexes, claires, référencées et accessibles en quelques instants. En simplifiant la gestion des questions quotidiennes, nous permettons aux conseillers de consacrer davantage de temps aux objectifs de leurs clients et aux discussions sur la planification financière. C'est un excellent exemple de la manière dont l'IA peut améliorer la qualité du service tout en renforçant la gouvernance », a déclaré Brett Marchand, président et chef de la direction, Gestion de patrimoine Manuvie.

Produits et services d'épargne-retraite, États-Unis : des informations en temps réel pour les conseillers, qui transforment les analyses en actions concrètes

Un outil basé sur l'intelligence artificielle a été mis au point pour aider les équipes Ventes et Services de Manulife John Hancock Retirement à identifier rapidement des conseillers financiers et à entrer en contact avec eux, en leur fournissant des informations pertinentes pour une approche personnalisée.

En synthétisant des millions de signaux provenant des conseillers en recommandations concrètes, l'outil permet aux équipes Ventes et Services de repérer en quelques secondes les actions de prospection les plus efficaces. Les équipes peuvent poser des questions en langage courant et obtenir instantanément une liste personnalisée de conseillers ou de régimes de retraite susceptibles d'avoir besoin d'aide, ce qui facilite et accélère la prise de contact personnalisée.

Depuis sa mise en place en mars 2025, l'outil d'IA a généré près de 2 000 occasions, dont environ 390 transactions conclues qui ont permis d'accroître l'actif géréiii dans la plateforme de Manulife John Hancock Retirementiv. De plus, les équipes ont constaté une réduction de 80 % du temps consacré à la recherche d'informations pour la préparation des réunions et des appels, ainsi qu'une multiplication par cinq du nombre de recommandations de clients potentielsv.

« Grâce à cet outil mis à la disposition de nos équipes Ventes, Produits et services d'épargne-retraite, États-Unis, nous avons transformé des données fragmentées en informations stratégiques en temps réel pour les conseillers. Cela se traduit par une préparation plus rapide, une communication plus efficace et des échanges plus constructifs avec les promoteurs de régimes et les conseillers. « Surtout, cela aide nos équipes à proposer les informations pertinentes au moment opportun, ce qui nous permet de gagner la confiance des participants et de leur offrir de meilleurs résultats », a déclaré Wayne Park, chef de la direction, Manulife John Hancock Retirement.

Services aux particuliers, États-Unis : des informations claires et simples qui améliorent la productivité et renforcent les relations avec les conseillers

Les équipes Ventes de Manulife John Hancock Investments avaient besoin d'un moyen plus rapide et plus intuitif d'accéder aux analyses des conseillers, aux informations préalables aux réunions, aux occasions de produits et aux indicateurs d'engagement -- des données qui, auparavant, étaient dispersées dans plusieurs systèmes et nécessitaient des heures de recherche manuelle. Cet outil de vente basé sur l'IA fournit des informations en temps réel grâce à des requêtes, permettant ainsi aux équipes Ventes d'accéder immédiatement aux profils des conseillers, à l'engagement numérique, à l'utilisation des produits et aux occasions de croissance. Il s'intègre aux plateformes internes de gestion des relations avec la clientèle et de veille stratégique, ainsi qu'à d'autres sources de données, afin de fournir des réponses instantanées et d'aider les équipes à préparer leurs réunions en quelques minutes.

Depuis son lancement début 2026, la plateforme de vente basée sur l'IA a permis d'augmenter d'environ 40 % le taux de contact de l'équipe Ventes internes - un indicateur clé de croissance. Outre des interactions plus constructives avec les conseillers, cet outil a contribué à générer des flux plus importants, grâce notamment à une préparation plus rapide, à une meilleure hiérarchisation des priorités et à une approche plus personnalisée.

« À l'origine, il s'agissait d'un outil de productivité destiné à regrouper des données fragmentées afin de permettre aux équipes Ventes de travailler plus rapidement. Aujourd'hui, notre outil va encore plus loin. Il ne se contente pas de rassembler des informations; il les interprète. Cela aide les commerciaux à comprendre ce qu'un conseiller vend réellement, dans quels domaines ils ont le vent en poupe chez nous, et pourquoi -- tant au niveau de l'adoption des produits que de l'engagement marketing. Il met en lumière les bonnes questions à poser, met en avant les véritables occasions et repère les sources de croissance qui dépassent ce que les données traditionnelles peuvent révéler à elles seules. Notre outil ne se contente plus de simplement extraire des données : il réfléchit aux côtés du commercial », a déclaré Kristie Feinberg, présidente et chef de la direction, Manulife John Hancock Investments et cheffe, Services aux particuliers, GPA Manuvie.

S'appuyer sur notre position de chef de file en matière d'IA dans la recherche sur les marchés publics, tout en conservant une place prépondérante au jugement humain

Ces outils d'aide à la vente et d'accompagnement des conseillers, basés sur l'intelligence artificielle, s'appuient sur le succès de l'assistant de recherche IA au sein des équipes de placement sur les marchés publics de Manuvie, lancé mi-2025. La plateforme accélère la synthèse des données de recherche--résultats financiers, transcriptions, notes internes, actualités et commentaires--afin que les analystes puissent consacrer davantage de temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée et à la prise de décisions de placement.

Le travail qui sous-tend tous ces outils d'IA continue de générer un apprentissage approfondi, une collaboration plus étroite entre les équipes et une bibliothèque croissante de solutions pouvant être réutilisées ou personnalisées, tandis que les différents secteurs d'activité collaborent pour développer et affiner des capacités qui répondent aux besoins en constante évolution de l'entreprise et des clients.

Une approche responsable et évolutive de l'IA qui renforce les capacités humaines

Que ce soit dans le domaine de la recherche ou de la distribution, la stratégie d'IA de GPA Manuvie repose sur la gouvernance, la transparence et le contrôle humain. L'objectif est clair : renforcer l'expertise professionnelle, accélérer la prestation de services et améliorer les résultats, sans pour autant remettre en cause les relations et le discernement qui sont au cœur de notre engagement envers nos clients.

La Société Financière Manuvie, société mère de GPA Manuvie, investit dans les technologies d'IA depuis plus d'une décennie et cherche à intégrer ces outils dans l'ensemble de ses activités mondiales en vue d'offrir des solutions pratiques et porteuses de valeur. Manuvie a été reconnue comme chef de file de l'IA parmi les compagnies d'assurance vie, trônant en tête du palmarès du nouvel indice IA pour l'assurance d'Evident en 2025. Plus de 70 % des membres du personnel de Manuvie à l'échelle mondiale utilisent les outils d'IA générative, notamment l'agent conversationnel exclusif ChatMFC.

« Nous sommes ravis de faire partie d'une organisation mondiale qui a adopté l'IA et s'est imposée comme un chef de file dans ce domaine, en mettant l'accent sur l'intégration à grande échelle de cette technologie puissante afin de créer de la valeur, de stimuler la croissance et d'améliorer encore davantage l'efficacité », a déclaré M. Lorentz. « Cette technologie nous permet de repenser et de créer de meilleures expériences pour nos clients. »

Pour en savoir plus sur les progrès réalisés par Manuvie en matière d'IA, consultez le site manulife.com/ca/fr/about-us/ai.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait à ses capacités numériques et les avantages connexes qu'elle s'attend à tirer de l'IA. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique; les changements apportés aux lois et règlements en lien avec les outils fondés sur l'IA; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer un jour ou l'autre des cas d'utilisation; notre capacité à adapter les produits et services en fonction de l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés; et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation. Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées sont présentés dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont formulés à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

Communications avec les médias

Gina Simonis

[email protected]

617 840-4794

____________________________ i Au 23 mars 2026. ii Source : Programme pilote d'assistant doté d'intelligence artificielle, 2025. iii Les nouveaux actifs désignent l'augmentation de l'actif géré résultant de transactions récemment conclues, qu'elles aient été remportées, transférées ou intégrées, y compris les premières contributions attendues. iv Au 24 mars 2026. v Source : Données internes de Produits et services d'épargne-retraite, États-Unis, Manuvie.

SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie